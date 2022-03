Kakšna bo vaša pokojnina? Preverite izračun.

Težko pričakovana upokojitev v življenje posameznika prinaša več časa, za katerega mnogi komaj čakajo, da ga bodo lahko posvetili svojim hobijem ter končno potovali, ne da bi se ozirali na odmero dopusta ter usklajevanja s sodelavci. Žal pa je to tudi čas, ko nas čaka upad mesečnega dohodka, ki se lahko zmanjša tudi do 60 odstotkov. Da boste imeli tudi po dolgih letih delovne dobe dovolj denarja za uživanje v prostem času, morate svoje finance vzeti v roke že danes.

Z dodatnim varčevanjem nad revščino v pokoju

Po mednarodnih standardih za dostojno življenje v pokoju potrebujemo vsaj 70 odstotkov prihodkov, ki smo jih imeli pred upokojitvijo. Glede na to, da je v Sloveniji povprečna javna pokojnina le 60 odstotkov povprečne neto plače, lahko hitro ugotovimo, da si upokojenci le z javno pokojnino ne morejo privoščiti dostojnega življenja, opozarjajo pri FINANČNI HIŠI.

V prihodnje bodo pokojnine še nižje. Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko moški računajo le še na pokojnino, ki bo znašala 57 odstotkov povprečne neto plače v najboljših zaporednih 23 letih, pokojnina žensk pa bo znašala 60 odstotkov. Dostojne prihodke nam bo tako omogočalo le dodatno varčevanje v okviru drugega in tretjega pokojninskega stebra.

Kdaj je najboljše začeti varčevati za pokojnino?

Mlajši ko smo, ko začnemo skrbeti za svoje dodatne finančne prilive po končani delovni dobi, višji bo naš življenjski standard, ki si ga bomo lahko privoščili. Tudi v zreli dobi si vsak zasluži dostojno življenje, ki mu zagotavlja vsaj ugodnosti, ki jih je bil vajen med svojim življenjem. Za svojo prihodnost je treba poskrbeti pravočasno.

Kaj dobimo za sto evrov na mesec ob šestodstotnem letnem donosu?

Za natančne izračune so poskrbeli strokovnjaki FINANČNE HIŠE.

Začetek mesečnega varčevanja pri 25 letih

Če se zaposlite pri 25 letih in začnete za mesečno varčevanje na naložbenih trgih takoj namenjati sto evrov, boste prihranili 191.696 evrov. Tako si boste za po 65. letu ustvarili mesečni pasivni dohodek, ki bo znašal 1.112 evrov in ki ga boste prejemali 25 let.

Začetek mesečnega varčevanja pri 30 letih

Če boste pri 30 letih mesečno začeli varčevati sto evrov, boste prihranili 138.029 evrov. Od 65. leta boste na svoj transakcijski račun vsak mesec prejemali 801 evro.

Začetek mesečnega varčevanja pri 40 letih

Če boste bo 40. letu za mesečno varčevanje namenjali sto evrov, boste prihranili 67.958,08 evra. Od svojega 65. leta do 90. leta boste na svoj račun vsak mesec prejemali 394 evrov.

Ali je za pokojnino vredno varčevati po 50. letu?

Prikaz števila letnih plač, ki jih moramo privarčevati do posamezne starosti, da lahko računamo na dostojno pokojnino. Da bi tudi v pokoju uživali enak življenjski standard, kot ga imate danes, bi morali ob odhodu v pokoj imeti privarčevanih vsaj deset letnih plač. Kot to prikazuje graf, bi torej v starosti 50 let morali imeti na strani že šest letnih plač. Ob plači tisoč evrov na mesec, bi torej morali imeti privarčevanih vsaj 72 tisoč evrov. Če ste to obdobje zamudili in se šele v svojih petdesetih sprašujete, kako skrbeti za varno prihodnost, je tu odgovor. Tudi pri teh letih je še vedno smiselno začeti varčevati. Poglejmo, zakaj.

Javna pokojnina bo znašala dobrih 50 odstotkov plače. Kdor danes zasluži tisoč evrov, bo po končani delovni dobi mesečno prejel le še 500 evrov. Če pa boste pri 50 letih začeli varčevati za pokojnino v višini sto evrov na mesec, kar danes znaša le deset odstotkov vaših prihodkov, boste s tem lahko ob nastopu upokojitve mesečno prejeli dodatnih 92 evrov, če se odločite za 25-letno obdobje izplačevanja, pa kar 167 evrov.

Vsak ima raje 667 evrov kot pa le 500 evrov. Razlika znaša neverjetno 33-odstotno povišanje pokojnine, ki si ga lahko zagotovite, če začnete varčevati pri 50 letih. Kot pravijo v FINANČNE HIŠI, nikoli ni prepozno, da začnete razmišljati o varni, prijazni in prijetni prihodnosti.

Kakšno varčevanje je najbolj smotrno, še posebej ob nižji plači?

Za zaposlene je najugodnejša možnost, da delodajalcu predlagate, da vas vključi v prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Če vam delodajalec ne želi dodatno plačevati premije v drugi steber, mu lahko predlagate, da vam zniža bruto plačo za 100 evrov in jih raje vplača v drugi steber. To za delodajalca ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, vaša neto plača pa se bo znižala le za 50 evrov, medtem ko bo vložek v vaše varčevanje za pokojnino še vedno 100 evrov na mesec.

Ni vsaka renta zajamčena renta

Ali ste vedeli, da se je renta od leta 1987 za moške znižala za 45,9 odstotkov, za ženske pa za 32,3 odstotkov? Tudi v prihodnje lahko pričakujemo podaljševanje življenjske dobe, zato ni vseeno kakšno obliko varčevanja za pokojno izberete. Ko se odločate za sklenitev rentnega varčevanja, je pomembno, da si zagotovite jamstvo rente in ne le zajamčenega kapitala, ki ga nudijo vsa življenjska zavarovanja. Zajamčena renta je tista prednost, ki jo je vredno izbrati, ponujajo pa jo pri FINANČNI HIŠI.

Potrošniki ali varčevalci so nemalokrat zavedeni, ko sklenejo življenjsko zavarovanje ali pokojninsko varčevanje, saj mislijo, da si bodo zagotovili tudi zajamčeno pokojnino, a si zagotovijo le zajamčeni kapital, pri čemer cena rente ni znana. S podaljševanjem življenjske dobe se namreč slabšajo pogoji za nakup rente. V prihodnosti bomo po 65. letu živeli dlje, kot živijo sedanji 65 letniki. Tako bo kapital, ki današnjemu 65 letniku zadošča, premajhen za daljšo življenjsko dobo 65 letnika čez 20 let. Z drugimi besedami, današnji 30 letnik mora privarčevati več, kot je moral 30 letnik pred dvajsetimi leti.

Razlika med ostalimi varčevalnimi produkti in zajamčeno rento je v tem, da prvi nudi le vrednost, s katero upokojenec razpolago, medtem ko zajamčena renta jamči tudi mesečni prihodek, ki ga bo upokojenec prejemal do smrti. Dodatna prednost zajamčene rente pa je tudi ta, da je to edina neobdavčena renta v Sloveniji.

Pokojninski portfelj naj bo ustrezno razpršen

