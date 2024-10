TOP 5 iger, ki jih morate igrati to jesen

Če ste navdušeni igralec videoiger ali pa si želite preizkusiti nekaj novega, vas bo to sezono zagotovo navdušila ponudba iger pri NEO, kjer vas čaka več kot 200 različnih iger. Vse, kar potrebujete, sta igralni plošček in dobra povezava – NEO optika ponuja stabilno in zanesljivo povezavo brez prekinitev. Ravno zdaj je na voljo kar 250 tisoč novih priključkov za slovenska gospodinjstva v mestih in na podeželju, naj bo eden izmed njih vaš. Preverite, ali je NEO optika na voljo tudi na vašem naslovu.

Vas zanimajo igre, ki vključujejo intenzivno akcijo, napeto pustolovščino, raziskovanje, dirkanje z motornimi vozili vseh vrst ali pa iščete le igre, namenjene sproščujoči zabavi za enega ali več igralcev? NEO igre pri Telekomu Slovenije ponujajo vse to in še več – za vsakega se najde nekaj. Preverili smo, katere priljubljene igre enostavno morate igrati to sezono.

#1 Fractured Minds

Če iščete močno čustveno pustolovščino, potem vas igra Fractured Minds, ki jo najdete v naboru NEO iger, ne bo razočarala. Z njo se boste poglobili v temo duševnega zdravja in raziskovali čustvene stiske in druga psihološka stanja. V vsakem poglavju se boste znašli v drugačnem umetniško zasnovanem svetu, kjer bo pred vami nov izziv. Igra vam bo poleg mističnosti in zabave pri reševanju ugank prinesla tudi nov vpogled v svet duševnega zdravja in vas spodbudila k razmisleku o pomenu empatije.

#2 Sniper Ghost Warrior 3

Ste bolj za akcijske igre? Sniper Ghost Warrior 3 je vojaška igra, v kateri boste prevzeli vlogo elitnega ostrostrelca na misiji, ki se odvija globoko na sovražnikovem ozemlju. Boste znali najti pot domov in ob tem še premagati sovražnika? V igri se boste morali soočiti z zelo realističnimi pogoji, kot so veter, vreme in čas dneva. Vse to bo vplivalo na potek vaše igre. Izbirali boste lahko med različnimi taktičnimi načini bojevanja, zaradi česar bo igra všeč vsem, ki uživajo v taktičnem bojevanju.

#3 Syberia: The World Before

Podajte se v domišljijski svet preteklosti, ki se na območju Evrope odvija pred drugo svetovno vojno. V igri boste skozi reševanje skrivnostnih ugank spremljali dve vzporedni zgodbi: zgodbo Kate Walker, junakinje iz prejšnjih delov, in zgodbo novega lika, Dano Roze. Igra združuje čudovito grafiko, kompleksne uganke in čustveno nabito zgodbo, ki jo bo ljubiteljem pustolovskih iger težko odložiti.

#4 Deliver Us The Moon

Vznemirljiva znanstveno-fantastična pustolovščina Deliver Us The Moon vas bo popeljala na samotno misijo na Luno, kjer boste morali rešiti človeštvo pred energetsko krizo. Skozi igro boste igrali vlogo astronavta, ki raziskuje zapuščeno lunino kolonijo in išče odgovore, s pomočjo katerih bi odkril, kaj se je zalomilo človeštvu. Igra vključuje reševanje ugank in raziskovanje okolja. S stalnim stopnjevanjem napetosti in futuristično zgodbo bo igra poskrbela za edinstveno igralno izkušnjo.

#5 Odysseus Kosmos and his Robot Quest

Še zadnja na naši lestvici, a daleč o tega, da ne bi navdušila, je igra Odysseus Kosmos and his Robot Quest. Gre za zabavno pustolovsko igro, v kateri je Odysseus vesoljski inženir, ki s svojim robotom Bartononom skrbi za vesoljsko postajo in čaka vrnitev svoje ekipe. Igra je polna humorja, zanimivih ugank in čudovito napisanih dialogov, ki poskrbijo za sproščeno in zabavno izkušnjo. Če uživate v duhovitih avanturah, vas bo ta igra navdušila.

Poskrbite, da boste to sezono igrali brez zamrznitev – izberite kakovostno internetno povezavo in uživajte v vseh prednostih iger, ki jih ponuja NEO!

Optični internet idealna rešitev za vse ljubitelje iger

Če želite resnično uživati v vseh zgoraj naštetih igrah, je ključno, da imate hitro in zanesljivo internetno povezavo. Optični internet je idealna rešitev za vse resne igralce. Ponuja izjemno hitro prenašanje podatkov, kar omogoča gladko igranje brez prekinitev in zamikov. Poleg tega zagotavlja stabilnost, kar je še posebej pomembno, ko sodelujete v napetih bitkah ali tekmovalnih turnirjih.

Optika, ki velja za tehnologijo prihodnosti, je tudi najstabilnejša v primeru udara strel ali nihanja električnega toka. Pri tem se stabilnost, zanesljivost in visoke hitrosti povezav ohranjajo tudi na večjih razdaljah od central, kar je izredno pomembno za zagotavljanje kakovostnih storitev, predvsem na podeželju in izven naselij.

S ciljem, da bi optiko pripeljali v vsak slovenski dom, so v Telekomu Slovenije z neprestanim vlaganjem v optično omrežje zdaj prebivalcem Slovenije ponudili kar 250 tisoč dodatnih priklopnih mest v NEO optiko, ki je na voljo tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih.

Preverite, ali je NEO optika na voljo tudi na vašem naslovu, in se za vedno poslovite od starih tehnologij, pri katerih lahko internetna povezava večkrat zamrzne. Ključne prednosti optičnih povezav so zanesljivost, varnost, visoke hitrosti interneta, boljša kakovost slike in zvoka ter manjša zakasnitev.

Zakaj je hitra in stabilna internetna povezava ključna pri igranju iger?

Ne le zgoraj omenjene igre, temveč tudi vse druge imajo nekaj skupnega – da bi uživali v njihovi polni izkušnji, potrebujete hitro in stabilno internetno povezavo. To še posebej velja za igre, kjer lahko počasna povezava popolnoma uniči vaš napredek. Tudi pri sodelovalnih igrah, kjer se povežete s prijatelji, je nujno, da je povezava brezhibna, sicer lahko vaša ekipa ostane brez vas, vi pa brez možnosti za zmago. Na drugi strani boste lahko s stabilno internetno povezavo nemoteno komunicirali s soigralci in brez prekinitev poskrbeli za najboljši razplet.

Pri igranju iger je prav tako pomembna odzivnost igranja. Z drugimi besedami, gre za čas, ki ga podatki potrebujejo, da potujejo od vaše naprave do strežnika in nazaj. Če je ta čas kratek, bo vaš odziv v igri hiter, v primeru slabe internetne povezave, pa bo omenjena odzivnost daljša, posledično pa bo pri igranju vašega lika prihajalo do zamika, kar je še posebej moteče pri igranju iger, kjer je odločilni dejavnik čas.

Slaba odzivnost igranja je še posebej moteča pri igranju iger, pri katerih tekmujete proti igralcem iz celega sveta. Če je vaša povezava počasna, se lahko zgodi, da se igralci v igri premikajo nenaravno, slike pa so lahko zamegljene, kar negativno vpliva na vašo igralno izkušnjo. A na vse to lahko pozabite z NEO optiko, ki zagotavlja hitro in gladko pretakanje vsebin, kar pomeni, da bodo tudi najmanjše podrobnosti v igri prikazane pravilno in brez zakasnitve.

Sodobne igre pogosto zahtevajo posodobitve, ki so lahko velike tudi več gigabajtov. S počasno internetno povezavo bodo ti prenosi trajali dolgo, kar pomeni, da boste dlje čakali, preden boste lahko igrali. S hitrim internetom, ki ga omogoča NEO optika, pa boste te posodobitve prenesli v nekaj minutah in se hitro vrnili v igro.

Številni igralci iger radi igrajo tudi v živo, da si lahko njihov način igranja in potek igre ogledajo tudi drugi igralci po svetu. Deljenje vsebin v živo je mogoče le s stabilnim internetom, ki omogoča visoko hitrost prenosa podatkov, saj je za doseg vašega prenosa še kako pomembna kakovostna vsebina brez zatikanja in občasne nizke ločljivosti.

Na voljo je kar 250 tisoč novih priključkov na NEO optiko. Preverite, ali je NEO optika na voljo tudi na vašem naslovu.