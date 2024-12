Platformi Entrio se je pridružilo podjetje Dekod

Novo nastala skupina posluje na trgih Slovenije, Hrvaške (kjer je že vodilna na področju prodaje vstopnic) ter Bosne in Hercegovine, pri čemer letno izda štiri milijone vstopnic za več kot 13.000 športnih, glasbenih, kulturnih in poslovnih dogodkov.

Entrio in Dekod nadaljujeta z obstoječim poslovanjem in vodstvom. Darko Čošić in Branko Silta ostajata na čelu Dekoda, medtem ko Berislav Marszalek in Sonja Trajanovski Marszalek še naprej vodita Entrio. Za Entrio Slovenija je odgovoren Jernej Ocvirk.

Jernej Ocvirk, vodja Entrio Slovenija:"Združeni z Dekodom postavljamo temelje za novo regionalno zgodbo v industriji prodaje vstopnic. To ni le poslovna poteza, temveč priložnost za dvig standardov z inovativnimi rešitvami in vrhunskimi izkušnjami. S poudarkom na športu in kulturi nadaljujemo rast v Sloveniji in regiji, ob podpori Invera Equity Partners, s ciljem postati vodilna skupina za prodajo vstopnic v Jugovzhodni Evropi."

Foto: ENTRIO.SI D.O.O.

Dekodov obsežen portfelj vključuje organizacijo in prodajo vstopnic za prestižne dogodke, kot so svetovna in evropska prvenstva, tekme UEFA Lige prvakov ter številna svetovna prvenstva v regiji. Dekod sodeluje z največjimi imeni hrvaškega in regionalnega športa, med drugim s Hrvaško nogometno zvezo (HNS), Hrvaško rokometno zvezo (HRS), GNK Dinamo, HNK Rijeka, NK Osijek ter večino klubov 1. SuperSport Hrvaške lige (1. SHNL). Poleg športa je Dekod prepoznaven tudi na področju kulture, svojo prisotnost pa širi tudi na področje turizma, kjer sodeluje z vidnimi partnerji, kot je Dubrovniška žičnica, ter drugimi pomembnimi turističnimi atrakcijami.

Darko Čošić, direktor Dekod:"Dekod že vrsto let zagotavlja kakovostne storitve uporabnikom, združitev s platformo Entrio pa prinaša novo dimenzijo našega poslovanja. Združitev naših strokovnih znanj, tehnologij in storitev dodatno utrjuje naš položaj na trgu ter ustvarja okolje, kjer organizatorji in obiskovalci dogodkov prejmejo najboljše na enem mestu."

Združevanje strokovnih znanj, pridobljenih skozi štiri desetletja poslovanja, oglaševalskih zmogljivosti, in skupna vlaganja v tehnologijo in razvoj novih storitev bosta Entriu in Dekodu omogočila, da organizatorjem v regiji ponudita boljše prodajne rezultate, poenoteno promocijo in še bolj kakovostne storitve.

Denis Sabolović, Invera Equity Partners:"Nadaljujemo z investicijami v industrijo, pri čemer ostajamo osredotočeni na izboljšanje in širitev storitev, ki jih ponujamo našim organizatorjem in končnim uporabnikom, kupcem vstopnic. S skupnimi močmi platform Entrio in Dekod nadaljujemo z močno organsko in anorgansko rastjo na obstoječih in novih trgih."

Nova skupina bo omogočila optimizacijo procesov, hitrejšo implementacijo ter celoten spekter storitev prodaje vstopnic, ki bodo zajemale dogodke, kot so koncerti, športna tekmovanja, gledališke predstave, konference, muzeji in druge atrakcije.

Naročnik oglasnega sporočila je Entrio tehnologije d.o.o.