NEO – multimedijska platforma prihodnosti je tukaj!

Ste že slišali za NEO , vodilno multimedijsko platformo v Sloveniji, ki je navdušila že več kot 200 tisoč uporabnikov? NEO se nenehno razvija in ponuja vedno več, tokrat pa so pri Telekomu Slovenije predstavili prenovljeno mobilno aplikacijo z več kot 20 novostmi.

Foto: Telekom Slovenije

Multimedijska platforma NEO je večplastna. Poleg naprednega smartboxa in aplikacije NEO TV Lite za pametne televizorje je NEO prisoten tudi kot mobilna aplikacija na pametnih telefonih in tablicah. V Telekomu Slovenije so po temeljiti raziskavi svetovnih trendov in uporabniških navad slovenskih gledalcev zasnovali prenovo mobilne aplikacije, ki prinaša vrsto pomembnih novosti in zagotavlja še boljšo uporabniško izkušnjo, ki je poenotena s tisto na velikem TV-zaslonu.

Mobilna aplikacija NEO je povsem nadgrajena in prinaša več kot 20 novosti, med drugim:

Brezžično predvajanje na velikem zaslonu: s Chromecast in Airplay lahko zdaj enostavno predvajate videoposnetke iz mobilne aplikacije NEO na vaši pametni TV. Uživajte v filmih, serijah in športnih prenosih na velikem zaslonu in v družbi svojih najdražjih.

Vaš glas je vaš ukaz: NEO lahko upravljate kar s svojim mobitelom, brez klasičnega daljinca, saj odslej mobilna NEO aplikacija podpira tudi glasovno upravljanje. Izgovorite, kar bi gledali, in želeni TV-program, film, serija, športni dogodek je na voljo v trenutku!

Novost je tudi mini predvajalnik, s katerim lahko v delu zaslona spremljate video, hkrati pa preostanek zaslona uporabite za uporabo drugih aplikacij. Tako lahko vmes brskate po spletu, klepetate, spremljate elektronsko pošto in družbena omrežja ali pa prebirate svojo najljubšo e-knjigo.

Aplikacijo NEO na svoj mobitel prenesete iz uradne trgovine z aplikacijami za svojo mobilno napravo. Če imate aplikacijo že nameščeno, jo le nadgradite na najnovejšo različico.

Prepričajte se sami!

NEO je večkratno mednarodno nagrajena multimedijska platforma, ki so jo v Telekomu Slovenije zasnovali z mislijo na prihodnost. Z nenehnimi inovacijami ostajajo prva izbira uporabnikov, ki si želijo najboljše TV-izkušnje.

Telekom Slovenije vsem, ki bodo postali novi naročniki multimedijske platforme NEO, zagotavlja zadovoljstvo . To pomeni, da tistim, ki s storitvijo ne bi bili zadovoljni, v 30 dneh vrne denar.

. To pomeni, da tistim, ki s storitvijo ne bi bili zadovoljni, v 30 dneh vrne denar. NEO doživetja lahko dobite takoj, brez čakanja. Na prodajnem mestu ali po pošti, če naročnino na fiksne storitve sklenete na daljavo, prejmete modem in do tri NEO Smartboxe, ki jih enostavno namestite sami. NEO deluje takoj po namestitvi.

Na prodajnem mestu ali po pošti, če naročnino na fiksne storitve sklenete na daljavo, prejmete modem in do tri NEO Smartboxe, ki jih enostavno namestite sami. NEO deluje takoj po namestitvi. V akcijski ponudbi so paketi NEO na voljo po enotni ceni že od 28 evrov na mesec. Če se odločite še za Turbo Wifi, ga boste prve tri mesece uporabljali brezplačno.

Več informacij na www.telekom.si/neo.

Zakaj izbrati NEO? takojšnja dostopnost: brez čakanja na priklop, enostavna namestitev

brez čakanja na priklop, enostavna namestitev ugodne cene: bogati paketi NEO že od 28 evrov na mesec

bogati že od 28 evrov na mesec akcijska ponudba: Turbo WiFi brezplačno prve 3 mesece

brezplačno prve 3 mesece garancija zadovoljstva: vrnitev denarja v 30 dneh, če niste zadovoljni

