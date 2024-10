Pretekli konec tedna so za zdaj še neznani hekerji napadli in prevzeli nadzor nad delom uradne spletne strani družbe Lego, največjega proizvajalca igrač na svetu. Na spletno stran so objavili lažno obvestilo, da je Lego izdal lastno kriptovaluto, in obiskovalce pozvali k nakupu.