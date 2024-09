Najboljši AI telefon? Spoznajte HONOR 200 Pro in njegove inovativne funkcije

Življenja brez pametnega telefona si danes praktično ne moremo več predstavljati. Telefoni so vedno na dosegu roke. Pravzaprav se težko zgodi, da bi telefon kje pozabili, saj ga potrebujemo tako pogosto in za tako raznolike opravke, da že podzavestno vedno preverjamo, ali ga imamo s sabo. Ob tem klicanje in pošiljanje sporočil že dolgo nista več v ospredju. S telefoni plačujemo, fotografiramo, dostopamo do spletnih bank, raziskujemo najhitrejše poti in promet na cesti, nakupujemo, omogočajo nam biometrično identifikacijo za dostopanje do službenih programov … Seznamu opravil enostavno ni videti konca. A za vse to po drugi strani porabimo vse več časa, zato je še kako dobrodošla umetna inteligenca, ki nam v pametnih telefonih lajša številne opravke in s tem optimizira naša življenja.

HONOR 200 Pro razume vaše potrebe

Pametni telefoni z napredno umetno inteligenco postajajo nepogrešljivi del našega vsakdana. HONOR 200 Pro je eden izmed njih, saj združuje estetsko dovršen dizajn in napredne AI funkcije, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo.

Tako kot je premišljeno izdelana njegova celostna zunanja podoba, so izpopolnjene tudi njegove lastnosti, ki s pomočjo umetne inteligence zagotavljajo, da bo uporaba telefona še prijetnejša, vaše življenje pa enostavnejše.

Foto: HONOR

MagicOS – središče umetne inteligence

MagicOS je napreden uporabniški vmesnik, ki uporablja umetno inteligenco za prilagoditev telefona vašemu načinu uporabe. Uči se vaših navad, ponuja prilagojena priporočila, optimizira delovanje telefona in omogoča brezhibno povezljivost z drugimi napravami prek Magic Portal-a in Magic Ring-a. Magic Portal omogoča preprosto dostopanje do storitev in funkcij z enim potegom ali dotikom, medtem ko Magic Ring skrbi za povezljivost med napravami, kar zagotavlja učinkovit pretok informacij in olajša sodelovanje na več zaslonih.

Z uporabo MagicOS lahko enostavno sinhronizirate vse svoje HONOR naprave. Funkcija Magic Link omogoča brezhibno povezavo s prenosniki, tablicami in drugimi napravami HONOR, kar omogoča hitro deljenje datotek, sinhronizacijo obvestil in s tem hitrejše delo tudi na računalniku.

Fotografija je posneta z načinom Harcourt Vibrant, ki poskrbi za živahnejše barve. Foto: HONOR

Optimizacija vsakdanjih nalog še nikoli ni bila enostavnejša

MagicOS je še posebej koristen pri organizaciji vsakodnevnih opravil. Ne le da bo uporabniku prilagodil bližnjice do funkcij, ki jih najpogosteje uporablja, ponudil mu bo tudi personalizirane opomnike in nasvete za izboljšanje produktivnosti. Sistem vam bo na primer predlagal optimalni čas za odhod na sestanek, pri čemer bo upošteval prometne razmere v realnem času.

Zahvaljujoč zmogljivim algoritmom UI lahko HONOR 200 Pro samodejno upravlja aplikacije tako, da zmanjša porabo virov v ozadju, kadar jih ne potrebujemo. To pomeni hitrejše delovanje telefona, boljše upravljanje spomina in daljše delovanje baterije.

Poleg tega umetna inteligenca pomaga celo pri urejanju datotek, organizira dokumente glede na vašo uporabo in predlaga, katere datoteke lahko izbrišete, da sprostite prostor.

Inteligentna fotografija z AI Portrait Engine

HONOR 200 Pro izstopa na področju fotografiranja s tehnologijo AI Portrait Engine, ki samodejno prepozna prizore in prilagodi nastavitve kamere za popoln posnetek. Uporabnikom omogoča, da brez truda zajamejo kristalno jasne fotografije v vsakem trenutku. Dodatne AI funkcije, kot je inteligentna organizacija fotografij in prepoznavanje obrazov, omogočajo hitro iskanje ključnih trenutkov.

Sistem AI Portrait Engine omogoča zajemanje osupljivih portretov z uporabo naprednih algoritmov umetne inteligence, ki prilagajajo nastavitve kamere glede na prizor in svetlobne pogoje. Brez ročnega nastavljanja lahko uporabnik zajame popolne fotografije z uporabo tehnologij, ki samodejno izboljšujejo ostrino, osvetlitev in kontrast.

Foto: HONOR

Orodje za brezmejno ustvarjalnost pri ustvarjanju popolnih fotografij

Foto: HONOR Umetna inteligenca na telefonu HONOR 200 Pro odpira nove dimenzije ustvarjalnosti. Z njeno pomočjo lahko brez napora ustvarjate osupljive fotografije, ki bodo vedno izstopale.

S pomočjo naprednih funkcij umetne inteligence, kot sta AI Eraser in AI Group Photo Enhance, Honor 200 Pro ponuja izjemne možnosti za ustvarjanje popolnih fotografij z minimalnim naporom. Ti funkciji pripomoreta k temu, da telefon Honor 200 Pro postane odličen pripomoček za ljubitelje fotografije, saj omogočata ustvarjanje vrhunskih posnetkov brez potrebe po uporabi dodatnih aplikacij ali programov za urejanje slik.

Kaj funkciji omogočata?

AI Eraser omogoča preprosto odstranjevanje neželenih elementov s fotografij. Če se v ozadju pojavi moteč predmet ali oseba, lahko z AI Eraser preprosto izbrišeš te elemente, ne da bi to vplivalo na kakovost slike. Umetna inteligenca analizira ozadje in samodejno zapolni izbrisane dele slike, tako da je rezultat videti naraven in brez sledi popravkov. Brez potrebe po kompleksnem urejanju lahko v trenutku ustvarite čisto, profesionalno fotografijo, ki poudarja samo tisto, kar si želite ohraniti.

AI Group Photo Enhance pa je napredna funkcija, ki omogoča izboljšanje skupinskih fotografij. S pomočjo umetne inteligence telefon zazna obraze na sliki in jih samodejno optimizira. S tehnologijo umetne inteligence telefon analizira obraze in poskrbi, da je vsak obraz na sliki jasen. Samo en klik čarobno odpre oči.

Nov dizajn kamer tudi z izjemno zmogljivostjo HONOR 200 Pro se ponaša z vrhunsko trojno kamero, ki jo poganja umetna inteligenca. Glavna kamera z 200 MP omogoča izjemno jasne in podrobne fotografije, tudi v zahtevnih svetlobnih pogojih. Poleg tega ima ultraširokokotna kamera z 12 MP zmožnost zajemanja širših prizorov, medtem ko makro kamera z dvema MP omogoča zajem drobnih podrobnosti od blizu. Lastnosti posameznih kamer: 50 MP (f/1,9) glavna kamera z OIS,

50 MP (f/2,4) telefoto z OIS in 2,5-kratno optično povečavo,

12 MP (f/2,2) ultraširoka kamera,

50 MP (f/2,1) sprednja kamera,

2 MP (f/2,4) globinski senzor.

Foto: HONOR

Z umetno inteligenco je vse enostavnejše

Z vsemi temi funkcijami umetna inteligenca HONOR 200 Pro v povezavi z MagicOS prinaša enostavno uporabniško izkušnjo, ki je hkrati zabavna in učinkovita. Od popolnih fotografij do predlogov, ki vam prihranijo čas, je telefon zasnovan tako, da optimizira vsak vidik vašega življenja.

Pametni telefon HONOR 200 Pro dokazuje, da umetna inteligenca že zdaj pomembno vpliva na naša življenja. S pametno učinkovitostjo in zmogljivimi funkcijami vam omogoča, da ste produktivnejši, bolj organizirani in ustvarjalnejši, medtem ko se zabavate. Z uporabo umetne inteligence postajajo vsakodnevna opravila enostavnejša in hitrejša, življenje pa bolj gladko in brez stresa.