Mobilna telefonija za mlade ugodno in tudi odgovorno

Posebnost novega trojčka paketov SUPR je, da so prilagojeni različnim skupinam mladostnikov. Dozdajšnji paket SUPR, katerega mesečna naročnina je 16 evrov, ostaja še naprej namenjen mladim od 15. do 31. leta.

Vključuje neomejene klice, sporočila in prenos podatkov v Sloveniji z gigabitnimi hitrostmi in 22 gigabajtov prenosa podatkov v državah območja Evrotarife (preostalih 26 držav Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn in Norveška) ter brezplačno storitev Varen splet, ki jo naročnik le aktivira.

Podpis pod fotko: Obraz kampanje SUPR je Glubglub, ki tehnologijo uporablja na … Recimo temu ne najpametnejši način. Njegova nespametna uporaba spleta in pametnih tehnologij se nikoli ne konča dobro zanj, zato je Telekom Slovenije zanj ter vse druge pripravil pakete SUPR in spomnil, da pametna tehnologija ni dovolj – pamet mora biti v glavi. Foto: Telekom Slovenije

Trije paketi za tri mladostne skupine

Mlajšim najstnikom, to je od 11. do dopolnjenega 15. leta, je namenjen paket SUPR najst. Naročnik paketa je starš ali zakoniti zastopnik, za 11 evrov mesečne naročnine pa zajema neomejene klice, sporočila in prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega 11,6 gigabjajta v mobilnih omrežjih držav območja Evrotarife) in vključeno storitev Varen splet.

Najmlajšim, to je od 6. do dopolnjenega 11. leta, je namenjen paket SUPR mini, ki ga ravno tako sklenejo starši ali zakoniti zastopniki. Mesečna naročnina znaša pet evrov mesečno, poleg storitve Varen splet pa vključuje tisoč enot klicev in sporočil ter en gigabajt prenosa podatkov v domačem mobilnem omrežju ali mobilnih omrežjih območja Evrotarife.

Direktor razvoja produktov in storitev v Telekomu Slovenije Luca Borzatta. Foto: Bojan Puhek

Paketi, ki z mladimi rastejo

Novi paketi sledijo smernicam platforme Uživajmo pametno, ki jo je Telekom Slovenije ustvaril z namenom ozaveščanja o uravnoteženi, varni in odgovorni rabi digitalnih tehnologij zlasti najmlajših, ki so tudi v digitalnem svetu najbolj izpostavljeni grožnjam in nevarnostim.

"Pakete SUPR smo v celoti prilagodili potrebam različnih starostnih skupin mladih uporabnikov, ki skupaj z njimi rastejo in se razvijajo, saj so namenjeni mladim od 6. do 31. leta," pojasnjuje direktor razvoja produktov in storitev v Telekomu Slovenije Luca Borzatta. "Poseben poudarek smo namenili varnosti, torej temu, da lahko mladi v uporabi tehnologije uživajo pametno."