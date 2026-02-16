Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T.

Mina je tako prepričljiva, da hitro pozabiš, da ni pravi človek

"Ne gre zgolj za vizualnega avatarja, temveč za entiteto, podprto z umetno inteligenco, dolgoročnim spominom, kontekstnim razumevanjem in konsistentno osebnostjo," so Mino opisali v podjetju Awelon AI.

Foto: Awelon AI

"Ne gre zgolj za vizualnega avatarja, temveč za entiteto, podprto z umetno inteligenco, dolgoročnim spominom, kontekstnim razumevanjem in konsistentno osebnostjo," so Mino opisali v podjetju Awelon AI.

Foto: Awelon AI

Na družbenem omrežju Instagram je v zadnjih tednih več pogledov pritegnila Mina Loren, mlada ženska, v celoti ustvarjena z umetno inteligenco, ki pa v nasprotju z mnogimi sintetičnimi "sodobnicami" povsem tekoče govori slovenski jezik. Gre za produkt slovenskega podjetja Awelon AI, ki razvija napredne digitalne agente, kot je Mina.

Profil Mine Loren na družbenem omrežju Instagram je zasnovan kot predstavitev tako imenovane hiperrealistične digitalne osebnosti, s katero se je na spletni strani podjetja Awelon AI že mogoče pogovarjati in jo uporabiti kot umetnointeligenčnega pomočnika.

Kot trdijo v podjetju, je Mina Loren oziroma Mina Interactive, kot se imenuje njihova storitev, "najbolj človeška interaktivna AI-izkušnja", ki je čustveno zavedna ter se razvija in osebnostno raste z vsakim pogovorom.

Mina o empatiji:

"Ne gre zgolj za vizualnega avatarja, temveč za entiteto, podprto z umetno inteligenco, dolgoročnim spominom, kontekstnim razumevanjem in konsistentno osebnostjo," so sporočili za Siol.net.

Podjetje Awelon AI poudarka realizmu in prepričljivosti glasu sicer ne namenja zgolj pri Mini Loren oziroma Mini Interactive, temveč tudi pri glasovnem agentu NOX, ki pa je namenjen predvsem podjetjem, ki potrebujejo pogovorni vmesnik za pomoč strankam, obveščanje ali interno rabo. 

