Kdo pravi, da morajo biti stropna svetila dolgočasna?

Že pri prejšnjih svetilih Nanoleaf, ki so bila v različnih oblikah, a je bilo vsem skupno, da so se napajala prek vtičnic, smo se navadili, da z njimi lahko upravljamo skoraj vse, kar nam glede osvetljevanja pade na pamet.

Posamezni panel, ki lahko v vsakem trenutku prikaže eno izmed milijona barv, ne izstopa, a v povezavi z drugimi paneli in možnostmi upravljanja prek mobilne ali spletne aplikacije Nanoleaf odpira pot do izjemnih svetlobnih učinkov in, seveda, tudi funkcionalne osvetljenosti prostora. Foto: Ana Kovač

Tako se lahko poigramo z milijoni barv, beli svetlobi določimo toploto (temperaturo) in jakost, prepričamo panele, da sledijo ritmu glasbe ali da se glede na naše želje vklapljajo ali izklapljajo (s čimer lahko med drugim tudi na daljavo ustvarimo vtis prisotnosti, ko smo na dopustu), povežemo jih v pametni dom ter tako celo vklapljamo in izklapljamo z glasovnimi ukazi, če nam pametni telefon, na katerem je namenska aplikacija Nanoleaf, ali računalnik z aplikacijo Nanoleaf morda ni pri roki.

Vstop v nov svet svetil

Kanadska družba Nanoleaf pa s svojimi novimi svetlili Skylight (angl. nebeška svetloba) vse te privlačne možnosti prinaša tudi na stropna svetila, ki zahtevajo stalno postavitev (trdo ožičenje).

Primer kuhinje, osvetljene s pametnimi stropnimi svetili Nanoleaf Skylight Foto: Nanoleaf

Lahko bi rekli, da so po svojem uspešnem preboju v svetu okrasnih svetil napadli tudi svet stavbnega osvetljevanja, a se pri tem niso odpovedali svojim naprednim in zabavnim funkcijam svetilne ustvarjalnosti, ki smo jih spoznali pri njihovih starejših izdelkih.

Razporeditev po želji

Ustvarjalnost se začne že pri postavitvi. Kvadrate s stranico 30 centimetrov, ki v mirovanju niso izstopajočega videza, je namreč mogoče združevati z vsake strani. Mogoče je povezati do 99 enot, kar bo zadostilo vsem zahtevam tudi glede prostora. Ker gre za trdo ožičenje, je treba zelo natančno načrtovati celotno postavitev pred začetkom postavljanja, kar je podrobno in pregledno pojasnjeno v navodilih. Dodatna pomoč so tudi videonavodila.

Adventnemu prazničnemu vzdušju veliko lahko prispeva tudi primerna svetloba. Foto: Nanoleaf

Morda bi si želeli, da bi bilo potrebnega nekaj manj vrtanja v strop – vsak kvadrat je namreč treba pritrditi na štirih mestih –, a je tako najbrž celotna postavitev zanesljivejša. Med vsakima dvema paneloma bosta dva kabla, večji za napajanje z elektriko in manjši za posredovanje podatkov.

Prvi korak pri uporabi pametnih stropnih svetil Nanoleaf Skylight je nakup začetnega paketa, ki poleg nekoliko začetnih panelov (na voljo so kompleti s tremi, šestimi, devetimi ali dvanajstimi paneli) vsebujejo vse potrebno za priklop na električno omrežje. Nadgradnja je mogoča z dodatnimi moduli, ki se prodajajo posamezno v razširitvenem paketu.. Foto: Ana Kovač

Nebesna svetloba na domačem stropu

Svetila Nanoleaf Skylight lahko zasvetijo z belo svetlobo s svetilnostjo do spoštovanja vrednih 1.400 lumnov, a to je samo manjši del tega, kar zmorejo. Začne se že pri zelo široki podpori barv (16 milijonov barv) in toplotnih odtenkih bele barve (temperaturni razpon od 2.700 do 6.500 stopinj Kelvinov).

Tu so tudi številni svetlobni programi, tudi takšni, ki jih lahko dodatno brezplačno prenesemo, možnost nastavljanja urnikov vklopa, delovanja in izklopa ter barvno sledenje računalniškemu zaslonu, kar zagotavlja pripadajoča programska podpora, ki jo uporabnik najlažje upravlja prek namenske mobilne aplikacije Nanoleaf – (t)iste, ki smo jo spoznali pri drugih Nanoleafovih svetilih.

Postavitev panelov Nanoleaf Sjylight zahteva kar nekaj načrtovanja, potrpljenja in vrtanja ter nekaj električarske spretnosti, a počasi in po korakih bo to lahko marsikdo opravil tudi sam. Foto: Nanoleaf

Nebo na lastnem stropu

Povezava prek omrežja WiFi, podprto je samo frekvenčno območje 2,4 gigaherca, omogoča tudi povezavo z najpogostejšimi sistemi pametnega doma. Vsak kvadrat lahko naenkrat prikazuje eno barvo, a je vsak lahko neodvisen ali usklajen z vsemi ali karkoli vmes.

Med posebnostmi svetila Skylight je gotovo posebne omembe vreden program, ki posnema sprehod oblakov po nebu. Proizvajalec obljublja 25 tisoč ur delovanja, kar je primerljivo običajnim LED-svetilom.

Video: Ustvarjanje vtisa sončnega zahoda, igre belih oblakov na jasnem modrem nebu in nočne nevihte v okolju svojega doma

Želeli si boste čim več kvadratkov, toda …

Svetila Nanoleaf Skylight zagotovo niso med najcenejšimi, a so brez dvoma odlično orodje za ustvarjanje najrazličnejših svetlobnih zahtev in učinkov. Seveda bi si marsikdo želel čim več elementov, ker več elementov pomeni več možnosti in več površine, a je cena tista, ki bo omejila želje. S tremi elementi, kar je najmanjša mogoča in smiselna opcija, so možnosti postavitve seveda manjše, prav tako tudi možnosti razgibane osvetlitve, kot če bi imeli več elementov.

V evropski spletni trgovini proizvajalca začetni paket s tremi kvadrati prodajajo za 249,99 evra, s šestimi za 464,99 evra, z devetimi za 656,99 in z dvanajstimi za 823,99 evra. Eden izmed kvadratov v začetnem paketu ima tudi kontrolno enoto in povezavo z električno napeljavo. Če bi se pozneje odločili za razširitev, je posamezni element na voljo za 79,99 evra.

Več ko je na voljo panelov, večje so možnosti za ustvarjalne postavitve. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Stropna svetila Nanoleaf Skylight odpravljajo prepričanje, da stropna svetila ne morejo biti zabavna. Z vsem, kar zmorejo, in vso prilagodljivostjo, ki jo omogočajo že od postavitve, še veliko bolj pa pri upravljanju in uporabi, lahko hitro zasvojijo in ustvarijo željo za še več elementov.

A obseg uresničevanja te želje bo omejila cena, ki v grobem znese okrog 80 evrov po posameznem kvadratu stranice 30 centimetrov – nekoliko manj, če se v začetnem paketu odločite za več panelov. Treba je torej uravnovesiti med dejstvoma, da več elementov pomeni več možnosti in da že trije elementi omogočajo povsem nove razsežnosti uporabe stropnega svetila. Ne glede na to, kje se bosta ti dve dejstvi srečali, sta s kvadrati stropnega svetila Nanoleaf Skylight zabava in izjemno svetlobno doživetje zagotovljena.

Kaj nam je bilo všeč:

- modularnost postavitve,

- edinstveno vzdušje osvetljevanja,

- prilagodljivost osvetlitve z upravljanjem prek mobilne aplikacije,

- visoka svetilnost bele svetlobe.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- postavitev terja nekaj časa in električarskega znanja.