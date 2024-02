Katera gospodinjska opravila nas najbolj (skrito) bremenijo

Ta nevidna obremenitev se kaže na različne načine, od fizičnega nemira do miselne zasedenosti pred začetkom opravila, a je vsem skupno, da kvari kakovost dragocenega prostega časa, ki ga preživljamo doma, so še ugotovili v raziskavi.

Energetska draginja krepi stres

Več kot šest tisoč anketirancev iz šestih evropskih držav (Francija, Italija, Nemčija, Poljska, Španija in Združeno kraljestvo) je med drugim odgovorilo, da so v svojih gospodinjstvih odgovorni za vsaj sedem opravil, ki jim neredko vzamejo več kot 30 ur tedensko: skoraj toliko, kot traja poln delovni čas.

Povprečna Evropejka in povprečni Evropejec sta v svojem gospodinjstvu odgovorna za vsaj sedem opravil, ki jima neredko vzamejo več kot 30 ur tedensko. Foto: Shutterstock

Ob tem kar 51 odstotkov udeležencev toži, da vsaj polovico časa čuti stres, 41 odstotkov pa se jih redno ne more usmeriti na ta vsakodnevna opravila. Eden od dejavnikov so tudi naraščajoči stroški energije, saj so za 54 odstotkov udeležencev zaradi tega gospodinjska opravila bolj stresna in težje obvladljiva.

Najbolj nas bremeni pomivanje posode

Raziskava je zajela 15 najpomembnejših rednih gospodinjskih opravil in je med drugim tudi pokazala, da v evropskih gospodinjstvih porabijo 92 odstotkov več časa za razmišljanje o pripravi obroka kot za njegovo pripravo, 91 odstotkov več časa za razmišljanje o varnosti doma kot za ukrepanje za preprečevanje groženj v gospodinjstvu in 88 odstotkov več časa za razmišljanje o odlaganju smeti ali recikliranju kot za samo obravnavo odpadkov.

Kar 51 odstotkov anketirancev iz šestih evropskih držav toži, da ob gospodinjskih opravilih vsaj polovico časa čuti stres, 41 odstotkov se jih redno ne more usmeriti na ta vsakodnevna opravila. Foto: Shutterstock

Najpomembnejša gospodinjska opravila v evropskih gospodinjstvih, razvrščena po stopnji intenzivnosti glede na ocene iz raziskave:

- pomivanje posode/polnjenje pomivalnega stroja: 3,0,

- čiščenje gospodinjstva: 2,8,

- urejanje doma: 2,7,

- likanje: 2,5,

- pranje perila: 2,4,

- vodenje in plačevanje gospodinjskih opravil: 2,2,

- odstranjevanje smeti/recikliranje: 2,1,

- usklajevanje urnika in dejavnosti: 2,0,

- varnost doma: 1,8,

- nakupovanje živil: 1,7,

- kuhanje obrokov: 1,5,

- vrtnarjenje: 1,4,

- organiziranje dogodkov in zabave: 1,2,

- skrb za hišne ljubljenčke: 1,1,

- vadba: 1.

Ali bi lahko pomagal pametni dom?

Teh težav se v evropskih gospodinjstvih očitno dobro zavedamo, saj 90 odstotkov vprašanih meni, da bi lahko bilo njihovo gospodinjstvo učinkovitejše, 48 odstotkov pa bi jih bilo pripravljenih preizkusiti tehnologije pametnega doma in povezanih napravih, ki med drugim omogočajo spremljanje porabe energije, daljinski zagon in upravljanje gospodinjskih naprav, torej tudi kadar nismo doma.

Ena od teh tehnologij oziroma platform je Samsung Smart Things, za katero njeni snovalci pravijo, da združuje več kot 300 partnerskih blagovnih znamk in s tem več kot 3.200 povezanih naprav. Marsikaterega izdelka družine Smart Things v Evropi ni bilo mogoče dobiti, ko so ga denimo v ZDA že ponujali, a je videti, da se je Samsung zdaj vendarle odločil, da bo pri nas in drugod po Evropi okrepil njihovo navzočnost.