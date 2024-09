Kaj vse zmorejo prenosniki z umetno inteligenco?

Verjetno ste opazili, da se zadnje čase veliko govori o prenosnikih z vgrajeno umetno inteligenco – mar veste, kaj točno to pomeni in kakšne so njihove prednosti?

Foto: ASUS

Kaj je prenosnik z umetno inteligenco?

Prenosniki z umetno inteligenco so posebni, saj lahko hitro in učinkovito opravljajo naloge, povezane z umetno inteligenco. Za to je potreben novejši procesor, ki ima v sebi tudi NPE (nevronsko procesno enoto). Prvi tovrstni procesorji so se začeli pojavljati že lani, a je bila njihova NPE relativno počasna (zmogljivosti približno 11 TOPS, torej trilijon operacij na sekundo), prvi »pravi« mobilni procesorji z umetno inteligenco pa so bili predstavljeni šele pred nekaj meseci. To navadno pomeni, da ima vgrajena zmogljivost NPE vsaj 40 TOPS – Microsoft je namreč ugotovil, da je to spodnja meja za poganjanje nekaterih naprednih funkcij sistema Windows.

Kakšne so prednosti takega računalnika?

Mnogi se sprašujejo, zakaj kupiti računalnik z umetno inteligenco, ko pa obstaja veliko spletnih storitev, ki ponujajo podobne zmogljivosti. Obstaja nekaj pomembnih prednosti. Predvsem je tu varovanje zasebnosti. Ne glede na to, kakšne podatke obdelujete in vsebino ustvarjate, vse ostane na vašem računalniku. Spletne storitve pogosto tudi niso brezplačne ali pa ima brezplačna različica vrsto omejitev. Poleg tega boste morali (po)čakati, če veliko število uporabnikov hkrati pošlje zahteve/naloge v spletno storitev. Pri prenosniku z umetno inteligenco ni teh omejitev, vedno ste prvi na vrsti. Funkcije so za vas brezplačne. Poleg tega za delo ne potrebujete povezave z internetom, tako da lahko umetno inteligenco uporabljate kadarkoli in kjerkoli ste.

Kateri prenosnik ima zmogljivo NPE?

Kaj zmorejo prenosniki z vgrajeno umetno inteligenco, bomo pokazali na primeru modela ASUS Zenbook S 16 (UM5606). Izbrali smo ga, ker ima zmogljiv procesor AMD Ryzen™ AI 9. Kot piše na oznaki procesorja, je optimiziran za umetno inteligenco in njegova NPE zagotavlja do 50 TOPS zmogljivosti. Zenbook S 16 seveda premore veliko več kot le procesor. Gre za zelo tanek in lahek prenosnik z velikim 16-palčnim zaslonom ASUS Lumina OLED. Njegov pokrov je izdelan iz inovativnega materiala Ceraluminium, katerega glavna značilnost je, da je lahek kot aluminij in odporen proti obrabi – kot keramika. Zenbook S 16 ima vgrajenih kar šest zvočnikov, zato je idealen za uživanje v multimedijskih vsebinah.

Foto: ASUS

Če želite izvedeti več o tem prenosniku, kliknite TUKAJ, mi pa se bomo vrnili k možnostim umetne inteligence.

Ustvarjanje vsebin

Če se ukvarjate z vzdrževanjem računov v družabnih omrežjih, izdelujete spletna mesta ali le občasno potrebujete ilustracije za predstavitve, vam je umetna inteligenca lahko v veliko pomoč. Tudi če ga ne potrebujete za delo, je ustvarjanje slik s pomočjo umetne inteligence precej zabavno. ASUS Zenbook S 16 vam zahvaljujoč zmogljivi NPE omogoča, da svoje ideje spremenite v privlačne ilustracije v samo nekaj korakih, tako da preprosto opišete, kaj želite (doseči). Želite odstraniti ali zamenjati ozadje na obstoječih slikah ali videoposnetkih? S pomočjo prenosnika, ki ima vgrajeno NPE, boste to naredili veliko lažje, natančneje in hitreje. Imate stare slike v nizki ločljivosti? Uganili ste, s pomočjo umetne inteligence in ustreznega programa jim lahko vdahnete novo življenje.

Nove funkcije sistema Windows

Nadgradnja, ki prinaša nove funkcije v okolje Windows, bo za procesorje AMD in Intel na voljo do konca leta, zanimivo pa je, da vsi prenosniki ne bodo mogli uporabljati novih funkcij. Kot smo omenili, bo minimalno to, da ima procesor vgrajeno NPE z vsaj 40 TOPS zmogljivosti, takšni računalniki pa se imenujejo Copilot+ PC.

Katere novosti so najbolj zanimive?

Možnost Recall bo ponudila možnost iskanja vsega, kar ste počeli v zadnjih nekaj mesecih. Na primer, videli ste lepe športne copate ali majico, pa se ne spomnite, na kateri spletni strani. Dovolj bo, da v iskalno polje vtipkate opis iskanega, na primer rdeči športni copati, in računalnik vam bo na zaslonu prikazal vse trenutke, v katerih so bili rdeči športni copati. Do zdaj je bilo mogoče iskati le po besedilu, v prihodnosti pa boste lahko iskali po vsem, saj bo vaš računalnik Copilot+ "razumel", kaj je na zaslonu. Z enostavnim opisom vsebine boste lahko našli mesto, kjer ste posneli sliko ali našli diagram, ki vam ga je poslal kolega. Možnosti so številne. Ste našli video v tujem jeziku, ki ga ne razumete in nima podnapisov? Ali morda vaš sogovornik med spletnim srečanjem ne govori angleško? ASUS Zenbook S 16 bo lahko ustvaril podnapise v realnem času. Večina stvari bo sprva na voljo v angleščini, vendar se bo število podprtih jezikov povečalo. Trenutno na primer Live Captions, kot se imenuje funkcija generiranja napisov v realnem času, podpira prevajanje iz 44 jezikov v angleščino.

Foto: ASUS

Je to vse?

Nikakor. Skoraj vsi večji proizvajalci programske opreme razvijajo nove različice, ki bodo izkoriščale prednosti umetne inteligence. Kmalu bo prenosnik brez NPE kot prenosnik z vgrajeno grafično kartico, na katerem želite igrati igre. Nekateri bodo delovali dobro, nekateri komaj, nekateri pa preprosto ne bodo delovali.

Če iščete nov prenosnik, je zelo priporočljivo, da izberete takega z oznako Copilot+ PC, torej računalnik, katerega NPE dosega vsaj 40 TOPS, saj veste, da ne bo hitro zastarel. Eden najboljših v tej kategoriji je zagotovo ASUS Zenbook S 16 (UM5606).