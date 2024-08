Iščete računalnik, na katerem boste lahko igre več let igrali v najvišji ločljivosti?

Foto: Micro-Star International (MSI)

To velja tako za prenosnike kot namizne računalnike, le da je pri prenosnikih treba še bolj paziti, kaj kupimo, ker običajno lahko nadgradimo le disk in RAM. Kakšna je dovoljšna zmogljivost? Če upoštevamo igranje pri ločljivosti 1080p, kar je še vedno najbolj priljubljena ločljivost, potrebujemo procesor zadnjih dveh generacij, osredotočamo se na i5/Ryzen 5 ali višje. Tudi pri grafični kartici zadoščata zadnji dve generaciji. Ker igramo pri 1080p, ne bomo potrebovali 12 GB ali več VRAM-a. Zadoščajo kartice RTX 3050/4050, 3060/4060, RX 6500/6600/7600.

Če najdete XT ali Ti različice za dober denar, še toliko bolje. 16 GB RAM-a je osnova za igranje iger, nič pa ni narobe, če boste za bodoče potrebe razmišljali tudi o 32 GB. Za kapaciteto diska bi nekoč rekli, da je 512 GB popolnoma dovolj, vendar današnje igre potrebujejo tudi sto in več GB prostora, zato ga hitro zapolnimo. V rangu tisoč evrov in manj redkeje najdemo diske z večjimi kapacitetami, zato ga boste morda morali nadgraditi v lastni režiji ali pa si omisliti zunanji disk.

Če pogosto potujete ali uporabljate več računalnikov, med katerimi si izmenjujete datoteke, si lahko kupite USB-ohišje, vanj vstavite NVMe disk in imeli boste veliko hitrejši disk od običajnega zunanjega. Pri prodajalcu Big Bang smo seznam prenosnikov skrčili na tri, ki so dovolj dobri za večletno igranje in obenem niso prevelika obremenitev za denarnico.

MSI Cyborg 15 – kiborg v imenu ni naključje

Dva kiborga – eden za malce manj zahtevne, drugi pa za tiste, ki so za višji rang pripravljeni odšteti več. MSI Cyborg 15 A13VF je močnejši od sovrstnika. Kombinacija procesorja Intel i7-13620H in grafične kartice RTX 4060 je več kot zadostna za igranje pri FullHD ločljivosti. Ostalo vam bo še dovolj moči, če se boste želeli poigravati s tehnologijo sledenja žarkom (angl. ray tracing), na primer v igri Cyberpunk 2077, kjer zares pride do izraza. Ker se pri uporabi sledenja žarkom vedno zgodi padec v številu sličic na sekundo, si lahko pomagate še s tehnologijo DLSS, ki jo je Nvidia v zadnjih letih izpopolnila. Intel i7-13620H ima deset jeder, 16 niti, 24 MB predpomnilnika in možnost navijanja do 4,9 GHz. RTX 4060 prav tako ni od muh: 2560 CUDA jeder, 6 GB VRAM-a (GDDR6) in zmogljivost za naloge strojnega učenja ter umetne inteligence 194 TOPS, kar je lahko pomembno, če imate željo po uporabi jezikovnih modelov z lokalnimi viri.

Drugi kiborg (MSI Cyborg 15 A13VE) se zanaša na dvojico Intel i5-13420H in RTX 4050, ki je kakšno stopničko nižje na lestvici zmogljivosti od zmogljivejšega brata. Če je to prenosnik, ki je bolj v vašem proračunskem rangu, ste lahko pomirjeni, saj gre vseeno za zelo dober prenosnik, ki bo prav tako zadoščal za igranje iger naslednjih nekaj let.

Poleg razlik pa imata tudi nekaj skupnih točk. Aluminijasta konstrukcija je za standarde gaming prenosnikov razmeroma lahka, nedvomno pa trpežna in na dotik kakovostna. Tipkovnica je prosojna, zato lahko kadarkoli pokukate v drobovje računalnika, glavne tipke (WASD) pa imajo zaključke v stilu kiberpunka. Zaslon (panela IPS) se seveda osvežuje pri 144 Hz. Veseli nas, da so hitri zasloni postali standard in ne nekaj ekskluzivnega. Poskrbeli so tudi za dobro odvajanje toplote z novo zasnovo Shared-Pipe.

Če ste AI navdušenec, boste veseli funkcij umetne inteligence, ki jih je vgradil proizvajalec. MSI AI Engine je sistem, ki bo samodejno prilagajal strojne nastavitve za optimalno zmogljivost. Deluje samostojno in ne potrebuje vaših usmeritev. MSI AI Artist je umetnik, ki vam lahko pomaga pri ustvarjanju fotografij. Vse se odvija na prenosniku, internetna povezava ni potrebna in vsi podatki ostanejo pri vas. MSI je bil radodaren tudi s priključki: HDMI, več USB-priključkov (A in C), RJ45, ključavnica, 3,5-mm priključek za slušalke.

MSI Thin 15 – generacijo starejša gaming poslastica

Kot smo omenili že na začetku, ne potrebujemo najnovejših komponent, da lahko uživamo v igrah.

MSI Thin 15 ima Intel procesor 12. generacije i5-12450H in grafično kartico RTX 3050, nobena komponenta ni najnovejša, vseeno pa sta obe dobri in ne boste imeli težav z igranjem iger pri 1080p. Da ne bo zatikanj, ko boste v Chromu imeli odprtih več deset zavihkov, je MSI vgradil 16 GB RAM-a, prostora na hitrem SSD-disku pa je 512 GB. Na tankost namiguje že v imenu, je tudi razmeroma lahek za gaming prenosnik, vitkost pa ne ogroža njegove vzdržljivosti. Zaslon je hiter in ima nizke zakasnitvene čase, za kar boste hvaležni predvsem med igranjem streljačin.

