Igra se nadaljuje. Presezite meje s televizorjem Hisense E7 PRO!

Igričarji ga bodo vzljubili zaradi tehničnih zmogljivosti, globokih nizkih tonov in dovršene slike. Hisense s ponosom predstavlja model E7 PRO. Ta model Hisense televizorja bo razveselil vsakega pravega igričarja in zagotovil vrhunsko izkušnjo igranja iger – povsem v skladu s sloganom Igra se nadaljuje (ang. Game on). E7 PRO je na voljo v velikostih do sto palcev in se brezhibno prilega vsakemu mestu, kamor ga boste želeli postaviti.

Hisense E7 PRO bodo igričarji vzljubili zaradi tehničnih zmogljivosti, globokih nizkih tonov in dovršene slike. Foto: Hisense

Imate težave s prekinjanjem zaslona in zatikanjem v najbolj napetem trenutku? S Hisense televizorjem E7 PRO je to stvar preteklosti. 144 Hz Game Mode PRO ponuja vse funkcionalnosti za brezhibno izkušnjo igranja. Zdaj s funkcijo Game Bar in MEMC tehnologijo, ki odpravlja zameglitve in utripanje slike. S funkcijami, kot sta 240 High Refresh Rate in FreeSync Premium, boste lahko igričarsko izkušnjo dvignili na povsem novo raven.

Z E7 PRO lahko imate podatke in upravljalne elemente za optimizacijo igre ves čas pri roki. To vam omogoča nadzorna plošča za igranje iger Game Bar, kjer lahko najdete meritve, kot so FPS, HDR in VRR.

Ste naveličani težav s HDR-združljivostjo? Celovita rešitev HDR dekodira vse formate, od Dolby Vision IQ do HDR10+, kar zagotavlja popolne podrobnosti slike, izboljšane barve in globljo črnino, ne glede na vsebino. Za vizualno poslastico poskrbi tehnologija Quantum Dot Color, ki omogoča, da izstopajo vse barve, od najnežnejših do najbolj živih – tako je vsak kader barvno bogat, živahen in pristen. Tudi motne slike na televizorju bodo zdaj samo še spomin. Z lokalno zatemnitvijo polnega polja (Full Array Local Dimming) se vsaka senca poglobi, barve postanejo živahnejše, prizori pa so jasni.

Za vizualno poslastico poskrbi tehnologija Quantum Dot Color. Foto: Hisense

Dolby Vision je zdaj še boljši – s tehnologijo Dolby Vision IQ, ki omogoča videoposnetke višje ločljivosti, še svetlejše barve in širši nabor svetlobnih učinkov. Gre za enake vrhunske rezultate HDR kot doslej, le z dodatno prednostjo dinamičnega prilagajanja prizora okoliški svetlobi. Za optimalno sliko ne glede na to, kaj se dogaja zunaj, se korigirajo svetlobni učinki in osvetlijo temni prizori.

Ker se pri Hisense zavedajo, da je zvok skoraj tako pomemben kot slika, so televizor E7 PRO opremili z zmogljivim prostorskim zvokom 2.1 in vgrajenim nizkotoncem, ki zagotavlja zvok kinematografske kakovosti. Ko ravno govorimo o kinu, ljubitelji filmov bodo navdušeni nad načinom Filmmaker Mode, saj bodo lahko gledali filme in serije tako, kot so si jih zamislili filmski ustvarjalci, še preden so bili spremenjeni za splošni ogled.

Model E7 PRO se lahko pohvali tudi s certifikatom TÜV Rheinland za nizke emisije modre svetlobe, ima pa tudi način za varčevanje z energijo, ki pomaga na poti k trajnostnejšemu načinu življenja.

Ne smemo pozabiti niti na operacijski sistem VIDAA, ki zagotavlja najboljšo vsebino globalnih in lokalnih partnerjev in takojšen, prilagojen ter intuitiven dostop do vaših najljubših serij in aplikacij. Ta model televizorja lahko upravljate tudi samo z govorjenjem, saj ima glasovni daljinski upravljalnik Hisense Voice Remote. Z enim pritiskom na gumb aktivirate glasovne ukaze in brez težav krmarite po oddajah, prilagodite glasnost ali sodelujete z virtualnimi pomočniki.

Hisense E7 PRO je na voljo v velikostih do sto palcev. Foto: Hisense

Visoka tehnologija, udobje, praktičnost in vrhunska zmogljivost – to je Hisense E7 PRO.



Več informacij: https://si.hisense.com/izdelki/hisense-televizorji-in-zvocniki

Naročnik oglasnega sporočila je HISENSE GORENJE.