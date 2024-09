Hisense v sodelovanju z igro Black Myth: Wukong izboljšuje igralno izkušnjo z novo igralno funkcijo

Hisense, vodilni svetovni proizvajalec zabavne elektronike in naprav, je napovedal globalno partnerstvo s težko pričakovano akcijsko igro vlog Black Myth: Wukong . Ob njeni izdaji je bil na izbranih televizorjih Hisense uveden ekskluzivni slikovni način Black Myth: Wukong, ki izboljša igralno izkušnjo. Hisense , kot uradni globalni partner igre Black Myth: Wukong, ponosno predstavlja svoji seriji ULED Mini-LED U7 in QLED E7 PRO , ki sta tudi uradno priporočena televizorja za to igro.

Poglobljena avdiovizualna izkušnja za igralce

Najsodobnejša televizorja ponujata poglobljeno igralno izkušnjo, ki ustreza epskemu svetu iger. Ekskluzivni slikovni način Black Myth: Wukong z uporabo Hisense vrhunske tehnologije izboljša vizualno kakovost igre s HDR, ki preko boljše barvne kalibracije zagotavlja živahnejše barve in bogatejše temnejše podrobnosti. V sodelovanju s podjetjem Dolby ta način ponuja tudi poglobljeno avdiovizualno izkušnjo, ki se ujema z zvočno zasnovo igre. Ne glede na to, ali gre za intenzivne bojne prizore ali mirnejše trenutke, slikovni način Black Myth: Wukong igralcem zagotavlja vrhunsko igralno izkušnjo. Omenjen slikovni način je za leto 2024 na voljo na televizorjih Hisense serij UX, U8N, U7N, E7N PRO, Q7N in S7N in omogoča igralcem, da se popolnoma potopijo v svet igre Black Myth: Wukong.

Kvantne pike za najčistejše barvne odtenke

Zahvaljujoč tehnologiji Quantum Dot Color in naprednim sistemom osvetlitve lahko igralci pričakujejo osupljive slike z živahnimi barvami in globokimi kontrasti. Z igralnim načinom 144HZ GAME MODE PRO in izjemno natančno spremenljivo frekvenco osveževanja (240HZ) je igranje gladko in tekoče, brez zameglitve gibanja. Dodatne funkcije, kot sta Game Bar in združljivost z AMD FreeSync Premium, pa poskrbita za idealno igralno okolje.

Foto: Hisense

Sodelovanje vrhunske televizijske tehnologije Hisense in doživljajskega sveta igre Black Myth: Wukong predstavlja pomemben korak za televizijsko in igralno industrijo ter postavlja nove standarde za domačo zabavo.

Naročnik oglasnega sporočila je HISENSE.