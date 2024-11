Delo od doma postaja vse bolj priljubljena oblika dela, saj omogoča več prilagodljivosti in predvsem velik prihranek časa, vendar pa je za nemoteno delo ključnega pomena zanesljiva internetna povezava. Pri uporabi oblačnih storitev, videokonferencah in pošiljanju večjih datotek lahko slabša internetna povezava vodi do izgube podatkov, zamud pri projektih in nižje produktivnosti.