Črni petek: popusti na najbolj zaželeno programsko opremo

Od danes naprej lahko doživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional kupite že za samo 35,77 € (redna cena 249 €). Z enkratnim nakupom boste dobili osnovne programe, kot so Word, Excel, PowerPoint in Outlook, s katerimi boste lahko tudi brez spletne povezave učinkovito opravljali svoje delo. Ponuja vam orodja, s katerimi boste lahko počeli vse, analizirali podatke, ustvarjali dokumente in predstavitve ter urejali elektronsko pošto. Office 2021 vam omogoča opravljanje vseh mogočih službenih nalog, od pisanja preglednic in ustvarjanja izpiljenih predstavitev do pisanja poročil. Tudi MS Office Professional 2016 lahko kupite po najnižji ceni letos, za samo 11,11 € za doživljenjsko uporabo, kar je odlično za tiste z manj denarja. Ne zamudite proračunu prijazne rešitve za produktivnost, dokler so cene znižane.

Doživljenjska licenca za Microsoft Office za samo 11 €

Microsoft je 1. oktobra izdal Office 2024 in pametni nakupovalci že lahko izkoristite odlično ponudbo na Godeal24 kot del zgodnje razprodaje ob črnem petku. Office 2024 ponuja kar nekaj izboljšav v primerjavi z različico 2021, tudi vključitev umetne inteligence, boljše delovanje in hitrost (zlasti v Excelu), naprednejša orodja za ustvarjanje vsebin ter izboljšana uporabniški vmesnik in dostopnost.

Posebna ponudba najnovejšega MS Officea 2024 Microsoft Office 2024 Home – 99,99 € (redna cena 149 €) Microsoft Office 2024 Home and Business – 169,99 € (redna cena 299 €)

Foto: Keysoff.com

Če je vaš namizni računalnik počasen, kadar hočete, da bi deloval hitro, ne potrebujete nujno novega računalnika. Preprosta in ugodna alternativa je posodobitev operacijskega sistema na najnovejšega, ki je na voljo, da vaš zaupanja vredni računalnik ne bo imel več težav. Windows 11 Professional je v Keysoffovi razprodaji na voljo za samo 13,25 € (redna cena 199 €). Ta operacijski sistem se ponaša s številnimi elegantnimi rešitvami, tudi novim in izboljšanim vmesnikom, naprednimi varnostnimi lastnostmi, pomočjo umetne inteligence s Copilotom in izboljšano igričarsko izkušnjo. Ne zamudite te časovno omejene ponudbe.

Doživljenjski ključi za Windows že od 6 €

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.