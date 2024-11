Cenovno dostopen prenosnik, ki navdušuje

Če ste navdušenec nad računalniškimi igrami ali preprosto iščete zmogljiv prenosnik za vsakodnevne opravke, je MSI Cyborg 15 A13VF zagotovo vreden vaše pozornosti. Gre za prenosnik, ki združuje vrhunske komponente, hitro delovanje in privlačen dizajn, hkrati pa ostaja cenovno dostopen v primerjavi z nekaterimi drugimi igričarskimi modeli. Odlikujejo ga zmogljiv procesor, osupljiva grafika, prenosljivost in posebna osvetlitev tipkovnice, kar ustvari pravo igričarsko vzdušje. Prenosnik je testiral tudi Žiga Lah, poznan tudi pod imenom ScorpLZ, ki danes velja za enega največjih slovenskih igričarskih vplivnežev, "strimerjev" (igranje iger prenaša v živo) in ustvarjalcev vsebin. Kaj meni o njem, si oglejte v videoprispevku.

Računalnik je praviloma pomembna naložba, ki je običajno ne obnavljamo vsako leto, razen, če stremimo k najnovejšim komponentam, kar pa ni vedno nujno. S premišljeno izbiro zmogljivega prenosnika lahko brez težav uživate v najnovejših igrah v visoki ločljivosti več let, preden sploh pomislite na nadgradnjo. Eden takšnih računalnikov je MSI Cyborg 15 A13VF, ki združuje najnovejše tehnologije, zmogljivost in vzdržljivost v enem paketu. Gre za prenosnik, ki združuje odlično razmerje med ceno in kakovostjo, z enim samim ciljem – zagotoviti kar najboljšo igričarsko izkušnjo. Ne glede na to, ali vas prepriča grafična kartica RTX, Intelov procesor, dizajn ali kaj drugega – ta prenosnik vam bo dolga leta zvesto služil kot igričarski sopotnik, s katerim boste zmagovali na bojiščih in raziskovali nove virtualne svetove. Preverite, kaj vse ta prenosnik ponuja in kako lahko zadosti potrebam tudi zahtevnejših uporabnikov.

Komu je namenjen?

MSI je z modelom Cyborg 15 ustvaril privlačen in cenovno dostopen prenosnik, ki združuje močno strojno opremo in številne funkcije, prilagojene igranju iger. Gre za prenosnik, ki je oblikovan posebej za ljubitelje iger, ki iščejo močno zmogljivost, sodobno zasnovo in razumno ceno. Zaradi svoje relativno dostopne cene in zmogljivosti pa je dobra izbira tudi za druge uporabnike, ki "preprosto" iščejo prenosnik, ki jim bo služil več let.

Foto: Micro-Star International (MSI)

Ključne lastnosti: Procesor: Intel Core i7-13620H (2,4–4,9 GHz)

Intel Core i7-13620H (2,4–4,9 GHz) Grafična kartica: NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce RTX 4060 Pomnilnik: 16 GB RAM

16 GB RAM Shranjevanje: 512 GB SSD

512 GB SSD Zaslon: 15,6-palčni Full HD (1920 x 1080) s frekvenco osveževanja 144 Hz

15,6-palčni Full HD (1920 x 1080) s frekvenco osveževanja 144 Hz Operacijski sistem: FreeDOS

Sodoben in futurističen dizajn

MSI Cyborg 15 A13VF je prenosnik, ki ga odlikuje sodoben, futurističen dizajn, zaradi katerega izstopa med klasičnimi igričarskimi prenosniki. S kombinacijo prosojnih elementov na ohišju in tipkovnici ter lahkotno konstrukcijo je idealen za igričarje, ki ne cenijo le zmogljivosti, ampak tudi edinstven in sodoben videz.

Cyborg 15 A13VF je eden redkih prenosnikov, ki prinaša prosojne dele na ohišju in tipkovnici, kar omogoča pogled na nekatere komponente v notranjosti prenosnika. Ta zasnova doda napravi pridih "kibernetske estetike", ki spominja na prihodnost tehnologije in raziskovanje neznanega. Prosojni deli ponazarjajo kibernetski slog "od vrha do tal", zaradi česar Cyborg deluje kot naprava prihodnosti.

Foto: Micro-Star International (MSI)

Kiberpunk zasnova tipk – futurističen pridih za igričarje

MSI Cyborg 15 A13VF je opremljen z detajli, ki ne le izboljšajo uporabniško izkušnjo, temveč dodajo tudi privlačno estetiko, zasnovano posebej za ljubitelje znanstvene fantastike in kiberpunka. Izstopajoča funkcija so tudi osvetljene kapice tipk v slogu kiberpunka. Tipke WASD, ki so ključne za nadzor gibanja v številnih igrah, so osvetljene z neonskim sijajem, ki jih naredi hitro prepoznavne in vizualno privlačne. Zaradi te posebne osvetlitve so premiki v igri hitrejši in natančnejši, saj lahko uporabnik v hipu najde te tipke tudi v temi. Poleg tega so preslednica, smerne tipke in gumb za vklop/izklop oblikovani v futurističnem, znanstvenofantastičnem slogu, kar doda dodatno noto kiberpunka celotni zasnovi prenosnika.

Foto: Micro-Star International (MSI)

Tanka in lahka konstrukcija – za igranje na poti

Cyborg 15 je zasnovan tako, da ga lahko preprosto vzamete kamorkoli. S težo le 1,98 kilograma in debelino 21,95 milimetra je lahek in tanek, kar je redkost pri zmogljivih igričarskih prenosnikih. Njegova prenosljivost je odlična za vse, ki želijo igrati igre na poti ali uporabljati prenosnik v različnih okoljih, od kavarn do letališč.

Poleg tega je pokrov izdelan iz aluminija, kar daje prenosniku občutek trdnosti in visoke kakovosti že ob prvem stiku. Aluminijasta konstrukcija prispeva k majhni teži in elegantnemu videzu, hkrati pa zagotavlja, da bo prenosnik zdržal intenzivno uporabo in pogosta prenašanja.

Zmogljiv procesor in grafična kartica

MSI Cyborg 15 A13VF poganja Intel Core i7-13620H, procesor, zasnovan za hitro obdelavo podatkov in gladko izvajanje več nalog hkrati. Ta procesor ima šest zmogljivostnih jeder in štiri energetsko varčna jedra, kar pomeni, da prenosnik učinkovito porazdeli naloge in deluje optimalno tako pri manj zahtevnih kot intenzivnejših opravilih.

Prenosnik je opremljen z grafično kartico NVIDIA GeForce RTX serije 40, zasnovano posebej za tiste, ki iščejo vrhunsko zmogljivost v igrah in ustvarjanju. Grafični procesorji RTX serije 40 poganjajo najhitrejše prenosnike, izdelane z ultra učinkovito arhitekturo NVIDIA Ada Lovelace. Gre za pravi tehnološki preskok, saj so opremljeni s tehnologijo DLSS 3, ki s pomočjo umetne inteligence prinaša večjo hitrost, izboljšano ostrino in podrobnosti, kar vam omogoča izjemno realistično doživetje virtualnih svetov.

Poleg tega grafični procesorji serije 40 s tehnologijo sledenja žarkom (ray tracing) omogočajo natančno osvetlitev, sence in odseve, ki so skoraj povsem enaki kot resnični. Z NVIDIA Max-Q tehnologijami je optimizirana zmogljivost prenosnika, kar pomeni, da Cyborg 15 omogoča maksimalno učinkovitost, pri tem pa skrbi za zmanjšanje porabe energije, podaljšan čas delovanja baterije in optimalno akustiko.

Foto: Micro-Star International (MSI)

Gladko, tekoče gibanje na zaslonu s frekvenco osveževanja 144 Hz

Prenosnik ima 15,6-palčni zaslon z ločljivostjo Full HD (1920 x 1080). Ta zaslon omogoča jasen prikaz igre ali vsebine, ne glede na svetlobne pogoje. Ena od izjemnih lastnosti tega zaslona je osveževalna frekvenca 144 Hz. To pomeni, da se slika na zaslonu osveži 144-krat na sekundo, kar prinaša izjemno gladke premike in je še posebej pomembno pri hitro gibajočih se prizorih v igrah, kot so streljačine in dirkaške igre. Pri tej hitrosti se vsak gib prikaže natančno in brez zameglitev, kar je ključno za hitro gibanje v igrah in pripomore k natančnejšemu odzivanju v realnem času.

Napreden hladilni sistem – Cooler Boost

Za igričarski prenosnik je učinkovito hlajenje ključno. Cyborg 15 A13VF uporablja MSI-jev sistem Cooler Boost, ki vključuje posebej zasnovane ventilatorje in toplotne cevi, da ohranja prenosnik hladen, tudi ko deluje z največjo zmogljivostjo. Ta tehnologija odvajanja toplote preprečuje pregrevanje in zagotavlja, da prenosnik ohranja svojo zmogljivost tudi med daljšimi igralnimi seansami.

Foto: Micro-Star International (MSI)

Pomnilnik in prostor za shranjevanje

Prenosnik ima 16 GB RAM DDR5, kar omogoča hitro izvajanje več aplikacij hkrati. To pomeni, da lahko poleg igre poganjate še druge aplikacije brez zatikanja. Za shranjevanje podatkov je na voljo 512 GB SSD disk. Ti so hitrejši kot klasični trdi diski (HDD), kar pomeni, da se igre in programi nalagajo veliko hitreje. Prenosnik ponuja veliko možnosti povezovanja, kar je ključnega pomena za igričarje, ki uporabljajo dodatno opremo ali zunanje monitorje.

Sklepna ocena: MSI Cyborg 15 A13VF je prenosnik, ki ponuja nadpovprečno dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Združuje zmogljivost, dizajn in prenosljivost v paketu, ki je cenovno ugoden za igričarski prenosnik. S procesorjem Intel Core i7, grafično kartico RTX 4060 in hitro osveževalno frekvenco zaslona ponuja vse, kar igričar potrebuje za tekoče in prijetno igranje iger. Omeniti velja tudi napreden hladilni sistem, tipkovnico RGB ter lahek in tanek dizajn. Njegova prenosljivost in futurističen videz ga naredita privlačnega tudi za vse, ki želijo delati ali igrati na poti.