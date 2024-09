Ali lahko umetna inteligenca pripomore k hitrejšemu in lažjemu delu? Vsekakor.

Če se ukvarjate z ustvarjanjem vsebin na računalniku (oblikovanje, programiranje, obdelava fotografij, videa ali zvoka ...), ste verjetno že kdaj razmišljali o uporabi prenosnika za te namene, a vas je morda skrbelo, da njegove zmogljivosti ne bodo kos nalogam. Morda pa že imate prenosnik, vendar potrebujete nekaj zmogljivejšega. Naj vas razveselimo z novico, da so zdaj na voljo prenosniki, ki ponujajo neverjeten preskok v zmogljivostih, predvsem po zaslugi umetne inteligence.

Popoln prenosnik za ustvarjalce

Kot primer odličnega prenosnika za ustvarjalce vsebin smo izbrali ASUS ProArt P16 (H7606). Namenjen je ljudem, ki ne sprejemajo kompromisov in iščejo najboljše, kar lahko ponudi mobilna naprava. Odlikuje ga velik ASUS Lumina OLED-zaslon z diagonalo 16 palcev, ločljivostjo 4K ter neverjetno natančnostjo prikaza barv (Delta E<1), stoodstotno pokritostjo barvnega spektra DCI-P3 in certifikatom Pantone. Še več, zaslon je občutljiv na dotik in prepozna do 4096 stopenj pritiska, zato ga lahko uporabljate s pomočjo pisala. Poleg vsega pa je zaščiten s steklom Corning Gorilla Glass. Skratka, na trgu prenosnih računalnikov boste težko našli boljši zaslon od tega. Od konkurence ga loči tudi najnovejši procesor AMD Ryzen AI 9 300. Ta procesor ima vgrajeno NPE (procesno enoto, zadolženo za umetno inteligenco), ki zagotavlja do 50 TOPS zmogljivosti, kar je več kot katerikoli drug mobilni procesor. Prenosnik je lahko opremljen z do 64 GB delovnega pomnilnika, grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 4070 in 2 TB pogonom SSD. Tako zmogljiva konfiguracija je več kot dovolj tudi za najzahtevnejše uporabnike. Pomembno je, da ProArt P16 sodi v majhno skupino prenosnih računalnikov z oznako Copilot+, zato bodo uporabniki po brezplačni nadgradnji na najnovejšo različico operacijskega sistema Windows, ki bo na voljo pred koncem leta, lahko uživali v novih funkcijah umetne inteligence, ki bodo zahtevale visoke zmogljivosti.

Foto: ASUS

Hitreje in lažje kot kadarkoli prej

Kaj točno ponuja umetna inteligenca v tem trenutku? Prvič, številna opravila, ki so prej trajala dalj časa in so za prenosnik predstavljala velik napor, kot je obdelava video posnetkov ali velikega števila fotografij, je zdaj mogoče opraviti veliko hitreje in z manjšo porabo energije. Zdaj vam ni treba biti v bližini električne vtičnice, da bi delo opravili pravočasno, ampak lahko vse opravite na poti, kjerkoli že ste. Poleg tega se naloge, kot je odstranjevanje ozadja s slik ali videoposnetkov, izvajajo veliko natančneje, saj umetna inteligenca omogoča boljšo analizo izvornega gradiva.

MuzeTree in StoryCube

ASUS temu prenosniku prilaga dve lastni aplikaciji, ki izkoriščata tehnologijo umetne inteligence. MuzeTree z njeno pomočjo omogoča generiranje slik. Lahko opišete, kaj želite videti, lahko pa tudi narišete skico, s katero bo program ustvaril točno to, kar potrebujete. Za razliko od spletnih storitev, ki ponujajo podobno rešitev, je MuzeTree brezplačen, ni vam treba čakati na dokončanje nalog, uporabljate pa ga lahko tudi, ko nimate dostopa do interneta. StoryCube pa uporablja umetno inteligenco za samodejno organiziranje in razvrščanje vaših digitalnih fotografij ali videoposnetkov. Imate kopico fotografij in videoposnetkov, ki jih že leta poskušate urediti, pa nimate časa? Naj StoryCube to stori namesto vas. Potem bo iskanje datotek lažje in natančnejše, kar vam bo prihranilo veliko časa. Umetna inteligenca bo združila fotografije glede na to, kdo ali kaj je na njih, in če je bila lokacija zabeležena ob fotografiranju, vam lahko StoryCube na zemljevidu pokaže, kje je bila posneta.

Popoln nadzor

Obstajajo tudi drugi prenosniki z visokimi zmogljivostmi, vendar ASUS ponuja nekaj, česar ni mogoče najti pri prenosnikih drugih proizvajalcev. ProArt P16 ima vgrajen DialPad, inovativen krmilnik, vgrajen v sledilno ploščico, ki vam omogoča neprimerljivo hitrejše delo. Ne samo, da lahko preprosto spremenite velikost čopiča, motnost plasti ali povečavo, ampak imate tudi zelo natančen nadzor nad delom. Priložena programska oprema, imenovana Creator Hub, vam omogoča popoln nadzor nad krmilnikom DialPad, tako da lahko njegove funkcije prilagodite svojim potrebam in priljubljenim aplikacijam.

Ključne prednosti

V primerjavi s starejšimi prenosniki in novimi, ki nimajo zmogljivosti umetne inteligence, ProArt P16 ponuja veliko boljše zmogljivosti, hkrati pa je tudi bolj energijsko učinkovit, zato njegova baterija zdrži veliko dlje pod obremenitvijo. V primerjavi s prenosniki v podobnih konfiguracijah prepričljivo zmaga, saj DialPad omogoča hitrejše delo, za vse tiste, ki si kruh služijo z delom na prenosniku, pa pomeni več denarja in več časa zase, prijatelje in družino. Skratka zmagovalna kombinacija.

Foto: ASUS

Veliko več podrobnosti o prenosniku ASUS ProArt P16 (H7606), njegovi ceni in o tem, kje kupiti, najdete na tej povezavi.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS.