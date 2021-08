Zaradi padca z delovnega stroja umrl 66-letni moški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanske policiste so včeraj, nekaj pred 15. uro, obvestili o nesreči pri delu, v kateri je življenje izgubil 66-letni moški. Padel je z delovnega stroja in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju, so še sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.