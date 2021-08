Tragična nesreča pod Triglavom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gorah se je v zadnjih dveh dneh zvrstilo več nesreč. Med drugim so se na območju Triglava v soboto zgodile tri nesreče, od tega ena tragična. Med plezanjem v severni triglavski steni se je okoli 11. ure pri padcu iz Tržaške smeri smrtno ponesrečil alpinist. Posredovale so reševalne ekipe in helikopter Slovenske vojske.

Prav tako na območju Triglava je v soboto okoli 14. ure na planinca iz Slovenske smeri padel kamen in ga lažje poškodoval. Še en plezalec pa se je okoli 15.20 pri padcu poškodoval pod vrhom Dolge nemške smeri. Odlomil naj bi se mu oprimek, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Plezalec se je v soboto poškodoval tudi na območju Travnika, nad Ukancem pa se je zaradi zdrsa poškodovala planinka. Pri padcu se je v soboto zgodaj zjutraj v Bohinju huje poškodovala potnica pri letu v tandemu z jadralnim padalom. Še en jadralni padalec se je poškodoval na Krvavcu.

Že v petek pa je ekipa za helikoptersko reševanje posredovala na Vrtači in rešila dva nepoškodovana planinca. Na poti od Cojzove koče proti Suhadolniku pa so rešili planinko, ki je padla čez balvan in se po podatkih policije huje poškodovala.

"Prilagodite se gori, ona se ne bo"

Množica raznovrstnih nesreč so resno opozorilo, da je v gorah mnogo nevarnosti, ob tem poudarjajo na Policijski upravi Kranj. Najpogostejši vzroki za nesreče so padci, zdrsi, padajoče kamenje in v zadnjem obdobju precej odlomov oprimkov v plezalnih smereh v gorah.

Na nekatere nevarnosti človek lahko vpliva, na druge ne. Policisti poudarjajo odgovornost in previdnost vseh obiskovalcev gora, ki morajo upoštevati tudi svoje omejitve. "Prilagodite se gori, ona se ne bo," so še poudarili na Policijski upravi Kranj.