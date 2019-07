Zagorelo v spalnici, ena oseba umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Vinskem vrhu v občini Ormož je ob 19.03 zagorela postelja v spalnici stanovanjske hiše. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Miklavž in Ormož so tlečo vzmetnico pogasili, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero.

Kljub hitremu posredovanju gasilcev je oseba, ki se je nahajala v spalnici, v požaru umrla, je sporočila Uprava za zaščito in reševanje.