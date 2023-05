V nedeljo je malo po enajsti uri zvečer neznanec zanetil večji požar na dvorišču ljubljanske fakultete za družbene vede, kjer ima gostinsko teraso lokal Aula cafe. Posredovati so morali gasilci, ki so preprečili, da bi se požar s plastičnih miz in stolov razširil na stavbo fakultete.

Mark Kuntarič, lastnik lokala Aula cafe, pravi, da je kljub temu zaradi požara nastala večja škoda, saj je na stavbi zaradi toplote popokalo od 10 do 15 stekel, vprašanje pa je, koliko jih bo treba še zamenjati.

"O tem, da je bil požar močan, priča dejstvo, da so poškodovane tudi kamnite plošče na naši terasi. Zgorelo je 15 miz in 60 stolov, zagorela je tudi umetna trava in srečo smo imeli, da se zaradi posredovanja gasilcev požar ni razširil še v notranjost lokala," pravi sogovornik, ki spomni, da se je v Ljubljani to noč zgodilo več požigov, med drugim tudi na Večni poti v Kosezah, kjer je na makadamskem parkirišču zagorel avto, požar pa se je kasneje razširil še na tri vozila, parkirana ob njem.

Foto: Aula cafe/Instagram

Na policiji so nam povedali, da so bili o požaru obveščeni 30. aprila okoli 23.30. Potem ko so gasilci požar pogasili, so policisti zbrali prve podatke in zavarovali kraj požara. Potrdili so, da je pri tem nastala večja škoda, zaradi česar nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. "O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," pravijo na policiji.

Na FDV so nam povedali, da za zdaj dodatnih informacij o požaru nimajo. Lokal Aula cafe po besedah lastnika sicer obratuje, a ne na delu terase, ki so ga zaradi poškodb zavarovali.