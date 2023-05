V Ljubljani zvečer zgorelo več vozil

Na kraju dogodka so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, ter policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Po prvih podatkih je na makadamskem parkirišču iz do zdaj neznanega vzroka zagorelo vozilo, požar pa se je razširil še na tri vozila, ki so bila parkirana ob njem, so sporočili ljubljanski policisti. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.