Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na koncu so ugotovili, da se je 60-letnik v incidentu lažje poškodoval. Ker gre v tem primeru za posebej zaščiteno skupino udeležencev kaznivega dejanja, več informacij o dejanju ne morejo razkriti, so sporočili z mariborske policijske uprave in dodali, da glede na usmeritve pristojnega tožilstva v tem primeru preiskujejo poskus uboja.