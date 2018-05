Voznik umrl ob trku v drog javne razsvetljave

Voznik osebnega vozila je nekaj pred 9. uro v Dragomerju trčil v drog javne razsvetljave. Njegova reanimacija kljub hitri intervenciji ni bila uspešna, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi nesreče je bila cesta Ljubljana–Vrhnika pri Dragomerju zaprta. Kot so zapisali na spletnih straneh uprave za zaščito in reševanje, so ob nesreči posredovali tudi gasilci, ti so tudi zavarovali električne vodnike.