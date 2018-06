Voznik šolskega avtobusa pod vplivom alkohola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci so v začetku maja opravili nadzor psihofizičnega stanja voznika avtobusa, ki naj bi osnovnošolske otroke peljal na izlet. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je voznik avtobusa vozil pod vplivom alkohola.

Policisti s postaje Gornji Petrovci so pri opravljanju nadzora psihofizičnega stanja voznika avtobusa ugotovili, da je ta vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,06 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Voznik, sicer državljan Avstrije, je bil namenjen na vožnjo osnovnošolskih otrok na izlet.

V skladu z veljavnimi predpisi so mu policisti prepovedali nadaljnjo vožnja, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje ter izrekli 300 evrov globe in štiri kazenske točke. Prevoz otrok na izlet je opravil drugi voznik.