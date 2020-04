V železniški nesreči v Sevnici umrl moški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sevniške policiste so včeraj malo pred 21. uro obvestili o nesreči na železniških tirih v bližini železniške postaje v Sevnici. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je tovorni vlak, ki je pripeljal iz smeri Zidanega Mosta, pri Kvedrovi cesti trčil v moškega, ki je prečkal železniške tire, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Strojevodja tovornega vlaka je sicer moškega na nevarnost opozarjal z zvočnimi signali, aktiviral je tudi zasilno zaviranje, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo in aktivnosti za ugotovitev identitete moškega. Po končani preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili tudi pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Novo mesto.