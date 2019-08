V Velenju zasegli sadike in kilogram posušene konoplje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so v sredo opravili hišno preiskavo pri 33-letnem Velenjčanu. V stanovanjski hiši na območju Velenja so našli poseben prostor za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in nekaj sadikami konoplje.