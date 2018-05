V Turniščah umrl pešec

V soboto malo pred 21. uro se je na regionalni cesti zunaj naselja Gomilica v občini Turnišče zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 33-letni pešec, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Dvainštiridesetletni voznik kombija je med vožnjo iz smeri naselja Črenšovci proti Turnišču trčil v 33-letnega pešca, ta se je tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 64 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 10 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 94 kršitev javnega reda in miru ter 98 kaznivih dejanj.