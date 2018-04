V Štorah zaradi izlitja taline evakuirali 13 hiš in blok #video

Ob izlitju taline v obratu stare Železarne Štore - Valji ni bil nihče poškodovan. Razmere so pod nadzorom, je dejal vodja intervencije Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Ob tem je povedal, da so evakuirali 13 okoliških hiš in stanovanjski blok.