V Slovenj Gradcu v vozilu našla eksplozivno telo

Občanka z območja Slovenj Gradca je v četrtek policijo obvestila, da je v svojem vozilu, ki ga je pred tem uporabljala druga oseba, našla eksplozivno telo. Policija je v sodelovanju z gasilci takoj zavarovala širšo okolico in onemogočila dostop do vozila. Starejše eksplozivno telo so varno odstranili pripadniki specialne enote policije.