V sredo nekaj po 12. uri so novomeške policiste obvestili o najdbi trupla v reki Kolpi pri naselju Breg. Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje že dalj časa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Gasilci so truplo potegnili iz vode, na kraju dogodka je bila tudi zdravnica, ki je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled ter nadaljujejo aktivnosti za ugotavljanje identitete in vseh drugih okoliščin.

Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje že dalj časa. Vzrok smrti moškega bo znan po opravljeni obdukciji, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še zapisali na policiji.