V požaru v kitajskem karaoke baru najmanj 18 mrtvih #video

Video from scene: Karaoke lounge fire kills 18 in south China pic.twitter.com/oh6WFMyrOU — China Xinhua News (@XHNews) April 24, 2018

Po poročanju kitajske televizije je moški po hudem sporu v trinadstropnem baru Lan Kwai Fong v Qingyuanu v provinci Guangdong najprej z motornim kolesom zablokiral vhod v bar, nato je podtaknil požar. Ognjeni zublji so prostor zajeli kmalu po polnoči, požar pa so pogasili približno ob 1. uri zjutraj po lokalnem času, kitajske medije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je po požaru ponudila 200 tisoč juanov (25 tisoč evrov) nagrade za aretacijo požigalca, ki so ga nato kmalu prijeli.

Karaoke so priljubljene na Kitajskem. Na voljo so tudi v kitajskih nakupovalnih središčih, da lahko nakupovalci prepevajo svoje najljubše pesmi. Zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov so na Kitajskem pogosti tudi smrtonosni požari.