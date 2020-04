V nesreči pri delu umrl 86-letni moški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Ponikve v občini Šentjur se je danes zjutraj ob 8.30 zgodila nesreča. 86-letnik in njegov 59-letni sorodnik sta s traktorjem iz gozda pripeljala hlodovino. Ko sta nameravala na dvorišču stanovanjske hiše 86-letnika razložiti prikolico, je traktor s pritrjeno prikolico zdrsel vzvratno in povozil 86-letnega moškega, ki je na kraju nesreče umrl. 59-letniku je uspelo pravočasno odskočiti, so sporočili s celjske policijske uprave.

Policija vzrok za zdrs traktorja še ugotavlja.