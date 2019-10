V Mariboru zagorelo v nedavno odprti prvi trgovini brez embalaže

Malo po eni uri zjutraj je zagorelo na mali mariborski tržnici na Dominkuševi ulici. Kot so sporočili iz Snage, je do požara prišlo v šele maja letos odprti prvi trgovina brez embalaže v Mariboru Zelena japka. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda, saj je nočni požar uničil vse izdelke in opremo v lokalu.

V Snagi, ki upravlja s tržnico, o višini škode za zdaj še ne morejo govoriti, saj jo odgovorni na terenu še ocenjujejo. Gasilcem je sicer uspelo v kratkem času požar pogasiti, pogorišče pa si je ogledala tudi policija, ki je pričela s preiskavo.

Obnovitvena dela, ki jih bodo morali začeti s prenovo vseh električnih inštalacij, bodo načrtovali šele od ponedeljka, ko bo svoje mnenje o varnosti objekta podal statik, so še sporočili iz Snage.

Trgovino so odprli šele maja letos in jo vodi socialno podjetje v sklopu društva Pupillam, tudi s pomočjo prostovoljnega amaterskega in profesionalnega donatorskega sodelovanja. Gre za prvo trgovino pod blagovno znamko Kupujem odgovorno, ki osvešča potrošnike, da z družbeno odgovornim nakupom vplivajo na ponudbo izdelkov, zdravih za ljudi, živali in okolje.

Vzrok požara uradno še ni znan, do njega pa naj bi po pisanju Večera prišlo, ker naj bi neznanci najprej zažgali zabojnik in voziček za prevoz blaga, nato pa pri Zeleni japki razbili zgornje steklo in v prostor vrgli goreči predmet.