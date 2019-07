V Ljubljani moški najprej napadel delavce, nato še policistko

Policiste so danes malo pred sedmo uro zjutraj obvestili, da so se v Novem Polju v Ljubljani sprli občan in delavci, ki so izvajali dela na komunalnih vodih. Med njimi je prišlo tudi do fizičnega obračuna. Po sporu se je eden izmed kršiteljev zatekel v objekt, kjer so ga izsledili policisti. Med izvajanjem postopka je ta z ostrim predmetom lažje poškodoval policistko, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Trenutno poteka ogled kraja dejanja in zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja, zato policisti več podatkov še ne morejo posredovati.