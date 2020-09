V Kopru zasegli predelan skuter, ki doseže skoraj 100 km/h

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državljan Srbije s stalnim prebivališčem v Kopru je ob policijski kontroli ostal brez skuterja. Na izrednem tehničnem pregledu so ugotovili, da občutno presega dovoljeno hitrost. Čaka ga okoli 1.500 evrov kazni.

Koprski policisti so včeraj v sklopu kontroliranja varne šolske poti za najmlajše sredi Kopra ustavili voznika neregistriranega skuterja piaggio ZIP-25, 18-letnega državljana Srbije, ki stalno prebiva v Kopru. Za skuter so odredili izredni tehnični pregled, na katerem so ugotovili, da presega najvišjo dovoljeno tovarniško hitrost. Njegova izmerjena hitrost je namreč znašala kar 92 kilometrov na uro. Da je najhitrejši na vasi, se je voznik pohvalil tudi z nalepko na sprednji strani skuterja.

Foto: PU Koper

Policisti so mu skuter zasegli, 18-letnik pa lahko v kratkem pričakuje obdolžilni predlog in plačilni nalog. Po hitrem izračunu ga čaka plačilo kazni v višini 1.540 evrov, so še sporočili s Policijske uprave Koper.