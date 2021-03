V hudi prometni nesreči umrl pešec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunaj naselja Šentvid pri Grobelnem se je zgodila tragična prometna nesreča. Po do zdaj znanih informacijah je voznik tovornega vozila trčil v pešca, ki je umrl na kraju nesreče.

Danes nekaj pred 13. uro so bili celjski policisti obveščeni, da je v prometni nesreči v bližini Celja, natančneje zunaj naselja Šentvid pri Grobelnem, voznik tovornega vozila trčil v pešca. Ta je na kraju nesreče umrl.

Okoliščine prometne nesreče policisti še ugotavljajo. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Več podatkov o prometni nesreči bo znanih po opravljenem ogledu in zbranih ugotovitvah, so sporočili s PU Celje.

Cesta ostaja zaprta za ves promet, obvoz je urejen.