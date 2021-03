V Dalmaciji domačin napadel Slovenca, ta je huje poškodovan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na makarski rivieri se je v petek vnel prepir med domačinom in slovenskim državljanom, ki se je končal s polomljenim kolkom.

Policijska uprava splitsko-dalmatinske županije je sporočila, da so vložili kazensko ovadbo proti 57-letniku iz Podgore, obalnega mesteca južno od Makarske. Ta se je v petek na terasi enega od tamkajšnjih gostinskih lokalov zapletel v prepir s 67-letnim državljanom Slovenije.

Domačin je med prepirom Slovenca potisnil s stola, so navedli policisti, pri padcu pa si je ta zlomil kolk, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so 57-letnika ovadili zaradi povzročitve hude poškodbe.