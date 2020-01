V Celju je umrla ženska, ki so jo rešili iz reke Savinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žensko so našli približno kilometer pred tem celjskim mostom. Foto: Wikimedia Commons

Danes v dopoldanskih urah so po obvestilu občana celjski gasilci iz reke Savinje v bližini mestnega kopališča rešili starejšo žensko. V popoldanskih urah je zaradi hude podhladitve umrla v celjski bolnišnici, so sporočili s policijske uprave Celje.

Policisti identiteto umrle ženske še ugotavljajo. Stara je bila med 60 in 70 let, visoka okrog 165 centimetrov, imela je rjavo-sive lase in rjave oči.

Za zdaj še neznano žensko so reševalci iz vode potegnili v bližini mestnega kopališča Celje. Foto: Google Street View

V času reševanja iz Savinje je bila oblečena v črno zimsko jakno s kapuco, črne hlače in svetlo rjavo majico z napisom Jeans West. Obuta je bila v temnejše čevlje, pri sebi je imela rdeča očala s črno vrvico, okrog vratu pa je nosila opornico.

Preiskava o tem, kje je ženska padla v vodo oziroma če je v Savinjo skočila sama, še poteka.