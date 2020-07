Utajili za 38 milijonov evrov davkov, policija razkrila podrobnosti #video

Ljubljanski kriminalisti so maja končali dve obsežni preiskavi s področja utaje davkov, kjer so osumljenci pridobili premoženjsko korist v skupni vrednosti 38 milijonov evrov. V prvi preiskavi so kriminalisti preiskovali davčne zatajitve pri fiktivnem trgovanju z elektronskimi napravami med podjetji v več evropskih državah, v drugi preiskavi pa utajo davkov pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Martin Rupnik je povedal, da omenjena predkazenska postopka med seboj nista povezana. Zaradi zapletenosti primerov sta preiskavi po njegovih besedah trajali več let.

Izdali za skoraj 500 milijonov evrov fiktivnih računov

"Prvi predkazenski postopek je imel mednarodne razsežnosti, poleg Italije in Slovenije je bilo v preiskavo vključenih še več drugih evropskih držav," je pojasnil Rupnik. Preiskava se je nanašala na trgovanje z elektronskimi napravami med podjetji iz več različnih evropskih držav, skupni znesek izdanih fiktivnih računov za neobstoječe posle družb pa je znašal skoraj 500 milijonov evrov. Proračun Republike Slovenije so osumljenci oškodovali za okoli 12 milijonov evrov.

Dragan Obolnar (GPU): Na policiji beležimo porast naznanjenih in obravnavanih kaznivih dejanj davčne zatajitve. Video: Planet.

Kriminalisti so hišne preiskave in druga preiskovalna dejanja v prvi polovici leta 2019 izvedli v več državah EU. Na specializirano državno tožilstvo so kriminalisti zaradi 34 kaznivih dejanj davčne zatajitve vložili kazenske ovadbe zoper 17 osumljenih oseb, od tega osem državljanov Slovenije, tri državljane Italije, šest državljanov Velike Britanije ter tri slovenske gospodarske družbe.

Grozi jim od enega do osem let zapora

V drugem predkazenskem postopku so kriminalisti na specializirano državno tožilstvo zaradi več kaznivih dejanj davčne zatajitve ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti vložili kazenske ovadbe zoper enajst fizičnih oseb z območja Ljubljane in Domžal. Osumljeni so pristojnemu davčnemu organu dali lažne podatke in se kot zakoniti zastopniki gospodarskih družb izognili predpisanim davčnim obveznostim pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.

Damjana Slapar Burkat (Furs): Pri zaznavi suma davčnih goljufij čim prej stopimo v kontakt s policijo in tožilstvom. Video: Planet.

"Zlorabili so svoj položaj in opravili več neupravičenih gotovinskih dvigov, ki niso bili porabljeni za delovanje gospodarske družbe. S svojimi ravnanji so povzročili za okoli 26 milijonov evrov premoženjske škode," je poudaril Rupnik in dodal, da kazenski zakonik za omenjena kazniva dejanja v obeh predpisanih postopkih predvideva kazen od enega do osem let zapora.