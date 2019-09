Umor v Mariboru: Softić očital Mitroviću razmerje z njegovo ženo

Na mariborskem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo ponovljeno sojenje Senadu Softiću, ki ga tožilstvo bremeni umora in povzročitve splošne nevarnosti v krvavem obračunu na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma, v katerem je pod njegovimi streli umrl 52-letni Rado Mitrović. Kot priče so nastopili svojci umrlega in oškodovanci.

Potem ko je Senad Softić očitke priznal že januarja lani in bil obsojen na 26 let zapora, je kazalo, da pričam dogodka in svojcem ne bo treba podoživljati mučnih trenutkov. A ker je bil uspešen s pritožbo na višjem sodišču, je bila sodba razveljavljena, glavna obravnava zoper 55-letnega obtoženca pa se je prejšnji teden začela znova.

Mitrovićeva žena: Softić je mojemu možu očital razmerje z njegovo ženo

Pred sodnico Mašo Blažeka sta tako prvi stopili žena in hči ustreljenega Rada Mitrovića, ki sta povedali enaki zgodbi o tem, da so se s Softićevo družino v preteklosti občasno res družili, predvsem zaradi druženja otrok, na rojstnih dnevih in podobno. Vendar so stike že leta 2002 povsem prekinili po tem, ko jih je Softićeva žena po enem od druženj sredi noči klicala, da je njen mož pijan, da grozi in da jo želi ubiti.

Senad Softić na ponovljenem sojenju poskuša sodišče prepričati, da je Mitrovića ubil, ne pa umoril, saj da ga ni namerno zasledoval in zločina ni načrtoval, pač pa naj bi se srečala po naključju. Foto: STA

Mitrovićeva žena je povedala, da so se od takrat zgolj slučajno srečali morda dvakrat ali trikrat, vse do približno pol leta pred tragičnim dogodkom, ko se je Softić pripeljal do njihovega doma in moža povabil na kavo. Takrat naj bi mu omenjal težave z družino in težave zaradi najdenega orožja, nato pa naj bi ga začel obtoževati zaradi domnevnega razmerja z njegovo ženo.

"Ne bo ostalo pri tem," so besede, ki si jih je vse od takrat zapomnila žena umrlega in jih vzela za grožnjo, ob tem pa tokrat povedala, da je bil njen mož družinski človek, oče in mož s službo, ki se ni zapletal v nobena razmerja. Obtoženi je ob koncu njenega pričanja zanikal, da bi kadarkoli komu grozil, a je priča vztrajala pri tem, da je šlo za grožnjo. Mitrovićeva hči je potrdila materine besede o prekinitvi stikov in vzrokih za to, ve, da se je sprl z družino, da pa bi od takrat karkoli imel z njenim očetom, ji ni bilo znano.

Softić pred sodiščem trdi, da zločina ni načrtoval

Pred sodišče sta stopila tudi oškodovanca, ki sta se z Mitrovićem tragičnega dne skupaj peljala iz službe. Še danes vidno pretreseni sodelavec in sopotnik, ki je sedel za ubitim voznikom, je povedal, da je s sodelavcema tako kot običajno šel domov. Ko so se ustavili v koloni na križišču na Titovi cesti, je obdolženi, ki ga je takrat videl prvič, nenadoma razbil steklo in začel streljati.

Po dogodku je bil tudi sam krvav, a je bil nepoškodovan. Ko je stopil iz vozila, mu je obdolženi rekel, naj se ne boji, saj da njemu ne bo naredil nič. Po tem naj bi Softić stopil na drugo stran ceste in na okensko polico odložil dve pištoli. Po prihodu policistov in reševalcev so pričo odpeljali v bolnišnico, kjer so mu omogočili predvsem psihiatrično pomoč, ki jo potrebuje še danes. Zaradi duševnih bolečin in povzročenega strahu je vložil premoženjsko-pravni zahtevek v višini 35 tisoč evrov.

Drugi sopotnik v vozilu je bil v obračunu ustreljen v roko. Prav tako je opisal dogajanje ob odhodu iz službe, tudi sam ni poznal strelca. Po prvem delu streljanja je pobegnil iz avtomobila ter se skril za drevo, pozneje pa opazil bolečine v roki. Zaradi poškodb je tudi sam vložil odškodninski zahtevek v višini 11 tisoč evrov. Softić sicer na ponovljenem sojenju poskuša sodišče prepričati, da je Mitrovića ubil, ne pa umoril, saj da ga ni namerno zasledoval in zločina ni načrtoval, pač pa naj bi se srečala po naključju.