Traktorist umrl na kraju nesreče

V bližini naselja Lozice v občini Vipava je sinoči na gozdni cesti traktor zdrsnil po klančini in trčil v drevo. Voznik je umrl na kraju nesreče.

Nesreča se je zgodila okoli 20.26, so sporočili s centra za zaščito in reševanje uprave Republike Slovenije.

Gasilci PGD Podnanos in GRC Ajdovščina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, osvetljevali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin iz traktorja in nudili pomoč pri prenosu reševalcem NMP.

Voznik traktorja je na kraju nesreče umrl.