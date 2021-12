Toliko sadik konoplje je 47-letnik gojil v stanovanju #foto

Policisti Policijske postaje Logatec so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča za hišno preiskavo preiskali prostore 47-letnika. V stanovanju so pri preiskavi odkrili laboratorij za pridelavo prepovedane droge, v katerem je bilo posajenih 157 rastlin prepovedane droge konoplje.

Policisti so med preiskavo prav tako zasegli približno pol kilograma posušene konoplje in preostalo opremo za pridelavo prepovedane droge. Po opravljenih analizah bodo zoper osumljenega vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana