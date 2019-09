Tihotapec na cesti povzročil nesrečo, prebežnike odpeljali v klinični center

V Mrtvicah v občini Kočevje so policisti v četrtek popoldne pridržali Ukrajinca. Ta je v vozilu tihotapil deset Pakistancev, ki so nezakonito prestopili mejo med Slovenijo in Hrvaško. V Cerknici so nato v večernih urah prostost odvzeli še Albancu, ki je v vozilu prevažal pet Pakistancev. Omenjeni voznik je povzročil prometno nesrečo, v kateri so se poškodovali trije tujci.

V Mrtvicah so policisti včeraj popoldne ustavili vozilo nemških registrskih tablic. Ugotovili so, da je ukrajinski voznik prevažal deset Pakistancev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu so odvzeli prostost, medtem ko postopki v povezavi s tujci še potekajo.

V Cerknici prijeli še enega tihotapca prebežnikov

V večernih urah so nato v Cerknici poskušali ustaviti vozilo francoskih registrskih oznak, ki ga je vozil Albanec. Ta na znak policije ni ustavil, zaradi neprilagojene hitrosti pa je v Cerknici zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo.

Voznik je v vozilu prevažal pet Pakistancev, trije so se v prometni nesreči poškodovali. Reševalci so jih odpeljali v ljubljanski klinični center. Albanskemu vozniku so policisti odvzeli prostost, postopki s tujci pa še niso končani.

Policisti so na območju ljubljanske policijske uprave v četrtek prijeli 11 tujcev iz Pakistana, Bangladeša in Maroka, ki so nezakonito prestopili slovensko-hrvaško mejo. Prebežnike so prijeli v Dolgi vasi in v Ljubljani, postopki pa prav tako še niso končani.