Svojci pogrešajo mladoletno Mileno Zogović iz Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani svojci pogrešajo mladoletno Mileno Zogović. Visoka je okoli 165 centimetrov, je srednje postave in ima temno rjave dolge lase. Ko so jo zadnjič videli, je bila oblečena v črno majico s kratkimi rokavi z belim napisom Calvin Klein in bele pajkice z napisom Adidas, obuta pa je bila v bele natikače. Pri sebi je imela torbico znamke Gucci.