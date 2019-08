Ste bili včeraj popoldne v Portorožu? Morda lahko pomagate policiji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija išče infromacije o treh roparjih, ki so včeraj zvezali lastnika zlatarne v Portorožu in odnesli večjo količino zlatega nakita.

Policija je bila o dogodku obveščena malo pred 16. uro. Kot pravijo, so do zdaj izvedeli, da sta dva neznanca vstopila v zlatarno, tretji pa je počakal zunaj.

Lastniku zlatarne sta zagrozila in ga zvezala ter pobrala večjo količino zlatega nakita.

Vsi trije storilci so nato pobegnili z osebnim avtomobilom Citroen C3 Picaso. Zapuščen avtomobil je policija kasneje našla nedaleč od kraja dogodka, ob kanalu Sv. Jerneja v Luciji.

Tako so izgledali

Policija prosi za dodatne informacije in ob tem pošilja opis treh moških storilcev:

- Prvi je suhe postave, visok okoli 175 cm, s polovično plešo, rjavimi lasmi in brado. Oblečen je bil v belo majico s kratkimi rokavi in v kratke temno modre hlače do kolen, obut pa v športne copate.

- Drugi je visok okoli 185 cm, čokate postave, s temnimi krajšmi lasmi in krajšo brado. Oblečen je bil v belo majico brez rokavov z rdečo sliko na prsnem delu in kratke črne hlače.

- Tretji je visok okoli 185 cm, suhe postave, oblečen v belo majico ter svetlo modre hlače. Imel je svetlo moder nahrbtnik.

Če imate kakšno informacijo, ki bi lahko pomagala policiji, pokličite na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.