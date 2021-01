Slovenska Bistrica: 24-letnica trčila v trgovsko središče in peš odšla s kraja nesreče

Nocoj kmalu po polnoči je na območju Slovenske Bistrice 24-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom zapeljala s ceste in trčila v trgovski center, so sporočili z mariborske policijske uprave. Vozilo je pustila na kraju nesreče in od tam odšla peš, a so jo policisti kmalu izsledili v bližini.

Ugotovili so, da je voznica vozila tudi pod vplivom alkohola, preizkus z alkotestom ji je pokazal prisotnost 0,75 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi bolečin, ki jih je čutila, so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da se je v nesreči huje poškodovala.

Mariborski policisti so še sporočili, da so 24-letnici odvzeli vozniško dovoljenje, nadaljnji postopek zoper njo pa sledi na okrajnem sodišču za prekrške.