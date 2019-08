Slovenec in Švicar po dolenjki divjala z več kot 200 kilometri na uro

Novomeški policisti so med kontrolo prometa na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Obrežjem obravnavali 29-letnega Slovenca, ki je vozilo znamke BMW po omenjenem odseku vozil s hitrostjo 211 kilometrov na uro. Na istem avtocestnem odseku so obravnavali tudi 23-letnega Švicarja, ki je z mini cooperjem prav tako prehiteval po desni in divjal s hitrostjo 211 kilometrov na uro.