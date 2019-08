Pirančan napadel 56-letnika, njegov moped pa vrgel v morje

V Piranu je v četrtek zvečer 41-letni domačin napadel mimoidočega 56-letnika, ga začel pretepati in mu groziti. Potem mu je vzel torbico z dokumenti in plačilnimi karticami ter moped, s katerim se je odpeljal do pomorskega muzeja ter ga tam vrgel v morje. Ko je na kraj dogodka prišla policija, je 41-letnik začel groziti tudi policistom.

Incident se je zgodil okoli 18.35. Policisti so osumljenca izsledili ter pri njem našli torbico z dokumenti in plačilnimi karticami. Odredili so njegovo pridržanje, zoper njega pa bodo vložili kazensko ovadbo. Ker je moški v postopku grozil tudi policistom, bodo ti zoper njega vložili tudi ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so sporočili s koprske policijske uprave.

Na javnem stranišču zažigal papirnate vrečke in povzročil za pet tisoč evrov škode

V Sežani so policisti v četrtek zvečer obravnavali primer, v katerem je neznanec na javnem stranišču za invalide zažgal papirnate brisače. Na kraju dogodka so morali posredovati gasilci, policisti pa zbirajo informacije zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. V incidentu je nastalo za pet tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Koper.